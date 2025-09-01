El Málaga CF inscribe a Chupete, Izan Merino y Dorrio con un solo hueco para fichar

El Málaga CF ha dejado novedades en la página web de LaLiga. No se trata de Unai Vencedor ni tampoco ninguna llegada en la parcela defensiva. El club de Martiricos ha inscrito a Chupete e Izan Merino como jugadores oficialmente del primer equipo, además de a Josué Dorrio como última incorporación. Ya participaban de la dinámica blanquiazul bajo los mandos de Sergio Pellicer y ahora dejan a un lado los números 27 y 29 de sus respectivas camisetas.

El delantero hereda el dorsal 9, mientras que el centrocampista portará desde este sábado el 23. Ambos fueron titulares en la última victoria contra la UD Las Palmas. Son dos jugadores de mucha importancia para el técnico castellonense, que han salido de La Academia y que refuerza el proyecto de cantera con el que Loren Juarros avanza desde su llegada a Martiricos.

Rafa es el actual pichichi del Málaga CF. / LaLiga

Rafa y Aarón, números de filial

Así que los únicos canteranos que se quedan con el número del filial son Rafa Rodríguez y Aarón Ochoa. El primer objetivo del club era que el sevillano, pichichi inesperado en este inicio de temporada, también tuviera dorsal del primer equipo. Sin embargo, los últimos movimientos del mercado de fichajes han llevado al Málaga CF a guardarse esa ficha del centrocampista para tener más flexibilidad con las 25 que exige LaLiga.

Solo una ficha libre

Además, la entidad blanquiazul también ha dado de baja la ficha de Álex Pastor, que estará de baja todo el curso tras su gravísima lesión de rodilla. Sin embargo, con las seis incorporaciones en esta ventana veraniega y con las dos inscripciones de Chupete e Izan Merino, el Málaga CF apenas se ha quedado con una ficha libre que tendrá que dedicar al sustituto de Luismi o al central. En estos momentos, la situación parece bastante complicada después de que se haya caído prácticamente la opción de Unai Vencedor, pero la posibilidad de incorporar a un jugador sigue estando ahí.

Sergio Pellicer ha pedido sistemáticamente varios esfuerzos por parte de la dirección deportiva. Lo hizo cuando se lesionó Luismi y repitió con Álex Pastor. Quedan poco más de tres horas para encontrar soluciones y el mercado de fichajes se ha complicado de forma notable tras el adiós del jugador del Athletic de Bilbao.