Unai Vencedor, la gran desilusión del mercado; aparece Darko Brasanac

El Málaga CF tenía a su gran apuesta para el último día del mercado de fichajes: Unai Vencedor. El centrocampista, propiedad del Athletic Club, era el elegido por Loren Juarros y Sergio Pellicer para suplir a Luismi Sánchez en el pivote de la medular y también para ser la gran noticia en este 1 de septiembre. Sin embargo, no hay que esperar a última hora para saber lo que pasa porque el futbolista cumplirá su deseo de seguir en Primera División.

Unai Vencedor, camino de Levante

El club de Martiricos competía directamente con el Granada por hacerse con los servicios del jugador vasco. Eran los dos grandes candidatos, pero el Levante se ha entrometido en la operación, descartando por completo a los clubes de LaLiga Hypermotion. El centrocampista siempre expresó su deseo de permanecer en la máxima categoría y ahora podrá hacerlo, también como cedido, bajo los mandos de Julián Calero-

Vencedor era el gran deseo del club de Martiricos. Cumplía con todos los requisitos de la dirección deportiva: futbolista con experiencia, que conoce ya la Segunda División y que puede llegar al Málaga CF con un rendimiento inmediato. El Athletic ya había llegado a un acuerdo con el Pogoń Szczecin para la marcha de su centrocampista, pero el deseo del jugador siempre ha sido continuar en España y había emergido Segunda División como la opción más real... hasta la llegada del conjunto granota.

Unai Vencedor jugó cedido el pasado curso en el Racing. / Racing

Cambio de planes drástico

Según Radio Marca Málaga, el nombre que ahora maneja Loren Juarros es el de Darko Brasanac. Es uno de esos centrocampistas que aparecían en el mercado de agentes libres tras la grave lesión de Luismi y ahora es una propuesta que se ha colocado sobre la mesa después de que Unai Vencedor haya elegido quedarse en Primera División y formar parte del Levante.

El futbolista serbio de 33 años tiene una amplia trayectoria en el fútbol español. Llegó al Betis en la temporada 2016/17 y ha pasado por el Leganés -en dos etapas-, el Alavés y el Osasuna. Su último paso tuvo lugar en el equipo madrileño, descendido a Segunda División. También ha jugado en el Partizán de Belgrado y en el Smederevo 1924.

Mercado de agentes libres

Como ya ocurriera con Unai Vencedor, el Málaga CF no es el único equipo que tiene la propuesta de Brasanac en su agenda. Ahora bien, no hay niguna prisa en las oficinas blanquiazules. Este 1 de septiembre, a las 23.59 horas, se cierra en España el mercado de fichajes, pero no el de agentes libres. Brasanac es un jugador sin contrato y, si es el elegido, Loren Juarros puede negociar con él cuanto tiempo sea posible porque no hay límite temporal.