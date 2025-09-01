Pelayo Fernández, interés del Málaga CF, se incorpora al Cádiz

El último día del mercado de fichajes se acerca a su final con trabajo aún por hacer para el Málaga CF. Loren Juarros está volcado por completo en conseguir la cesión de Unai Vencedor, procedente del Athletic Club. El vasco llegaría para suplir a Luismi Sánchez, pero muchas más dudas hay sobre si es posible conseguir un reemplazo de garantías para Álex Pastor.

Cesión de Pelayo Fernández

Pelayo Fernández era uno de los puntos de interés del club de Martiricos para sumar una pieza más a ese puesto de central del que el catalán se ha tenido que despedir por una gravísima triada en la rodilla. El central, en propiedad del Rayo Vallecano, podrá jugar las próximas semanas en La Rosaleda, pero lo cierto es que lo hará con otra camiseta a la blanquiazul. Finalmente, ha sido el Cádiz el que ha conseguido hacerse con sus servicios.

"El Cádiz Club de Fútbol y el Rayo Vallecano han acordado la cesión de Pelayo Fernández hasta final de temporada. Nacido en Vigo (29/04/2003), se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona siendo adquirido la pasada campaña por el conjunto madrileño, donde debutó en LaLiga EA Sports. Pelayo Fernández viajará en las próximas horas hacia Cádiz para ponerse a las órdenes de Gaizka Garitano", anunció el club gaditano.

El central, muy lejos de llegar

Así, el Málaga CF pierde a uno de esos candidatos a ocupar el puesto de central y parece que se acaban las opciones en el mercado. La dirección deportiva no parece encontrar ningún jugador que cumpla con las exigencias deportivas y económicas con las que han llegado a este final del mercado de fichajes. La ventana de agentes libres sigue siendo viable desde este martes, pero también tirar de Ángel Recio desde el Atlético Malagueño para acompañar a Javi Montero, Einar Galilea y Diego Murillo.