Mercado de fichajes: Así les ha ido a las salidas del Málaga CF

¿Cómo les ha ido el mercado de fichajes a los nueve futbolistas que salieron del Málaga CF este verano? Casi una decena de jugadores dejaron de pertenecer a la entidad blanquiazul por deseo personal o por los planes de la dirección deportiva. Ahora, Bélgica, Dinamarca, LaLiga Hypermotion, Primera y Segunda RFEF, además de dos agentes libres, aparecen como el nuevo destino de todos ellos.

Europa

La salida más sonada fue la de Antoñito Cordero, gratis al Newcastle. No obstante, su temporada no pasa ni mucho menos por la Premier League. Ganó la medalla de plata junto a Izan Merino con España en el Europeo sub-19, pero este curso jugará en la Primera División de Bélgica, lejos de las pretensiones de participar en competiciones europeas. Está cedido en el Westerlo y solo ha disputado 34 minutos en tres partidos. Otro que se ha marchado fuera es Roko Baturina, también cedido por el Gil Vicente al AC Horsens danés.

Segunda División

Hay dos jugadores que volverán a La Rosaleda como locales. Nelson Monte, vendido al Almería como deseo personal, ya sabe lo que es jugar contra el Málaga CF esta temporada después de hacerlo en un amistoso veraniego. El otro es Kevin Medina, nuevo extremo del Córdoba. Ambos pasarán por el estadio de Martiricos durante la primera vuelta de LaLiga Hypermotion.

Fútbol no profesional y agencias libres

A partir de ahí, se abre un grupo de futbolistas que han descendido de categoría. Dioni y Manu Molina se han reencontrado en Primera RFEF con el Eldense, volverán a compartir vestuario por tercer año consecutivo. En una categoría menor competirá Juan Hernández después de haber firmado con el Lorca, de su tierra, en Segunda Federación. Como agentes libres se encuentran Yanis Rahmani y Luca Sangalli.