Pellicer queda obligado a reinventar el puesto de central

Cerrado el mercado de fichajes y con el claro objetivo de ocupar la única ficha libre con un centrocampista, la plantilla del Málaga CF se ha quedado con un déficit importante en el puesto de central. Álex Pastor se ha despedido de toda la temporada por una gravísima lesión de rodilla y ahora Sergio Pellicer queda obligado a reinventar una parcela que se ha quedado bajo mínimos.

Tres centrales para dos puestos

Javi Montero, Einar Galilea y Diego Murillo son los únicos defensas centrales sanos con los que va a contar el primer equipo blanquiazul, como mínimo, hasta el mercado de invierno. Tres piezas que, de primeras, ya descartan casi por completo que el técnico pueda plantear en algún momento un sistema de tres zagueros porque se queda sin recambios naturales. Alguna solución de emergencia hay.

Montero y Murillo fueron los elegidos para jugar el pasado domingo en el Estadio de Gran Canaria. Galilea saltó en los últimos minutos del encuentro para sacar balones y evitar el empate, pero no es mucho más de lo que puede hacer Pellicer. En el caso de que alguno de ellos sufra una lesión muscular, por mínima que sea, o tengan que perderse un partido por acumulación de tarjetas o expulsión, el drama es absoluto para el equipo.

Murillo es el gran candidato a ganar protagonismo este curso. Es un nombre que siempre ha ido ligado a una posible cesión para poder ganar minutos, pero su situación ya ha cambiado. Después de jugar en ocasiones muy esporádicas, reapareció con continuidad el pasado mes de abril en ese planteamiento de tres centrales y se mantuvo como un fijo en las últimas siete jornadas. Esta temporada, salió en el descanso como sustituto de Carlos Puga y en Las Palmas fue el central titular.

Izan Merino

A partir de ahí, ¿cuáles son las opciones que tiene Pellicer para sumar piezas de forma puntual? La más obvia es Izan Merino. Se ha prodigado más como central en la selección española que en el Málaga, pero es un papel que puede cumplir sin problemas. Ahora bien, colocar al malagueño en el centro de la zaga es quitarle al centro del campo una pieza que hasta ahora ha sido inamovible, por lo que es desplazar el problema de un sitio a otro, aunque el agente libre vaya a la medular.

Ángel Recio, tras Adrián Niño, en un entrenamiento. / Málaga CF

Recio y Moussa

Otra opción, la que va más ligada con el objetivo del proyecto, es Ángel Recio, central del Atlético Malagueño. El objetivo de Pellicer era no tirar demasiado de la cantera para que el filial pudiera competir con garantías tras su ascenso a Segunda Federación, pero el mercado de fichajes puede haber cambiado el plan. El canterano está preparado para dar el salto al primer equipo a la espera de debutar en partido oficial.

Aunque no hay que olvidarse de Moussa. El canterano sufrió en febrero, durante su etapa de cesión en el Marbella FC, una lesión de grado II del ligamento lateral interno y rotura parcial del cruzado posterior de su rodilla derecha. Eso sí, le quedan aún varios meses para volver a entrenar y alguno más para volver a estar en alguna convocatoria. Así que se trata de un relevo más a medio plazo y que ha estado muy castigado por las lesiones en su corta carrera.

En definitiva, la problemática que se encuentra el cuerpo técnico en el puesto de central después del mercado de fichajes es absoluta. Por lo pronto, el eje Nelson Monte-Pastor del pasado curso se ha perdido por una venta y una gravísima lesión. Ahora toca reinventar, cruzar los dedos para que la salud respete lo máximo posible y que todos estén al nivel para tapar un vacío muy importante.