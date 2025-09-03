Dorrio: "Intentaré hacer mejor a mis compañeros, la competencia son los rivales"

Josué Dorrio vivió este miércoles su jornada de presentación como nuevo jugador del Málaga CF. Ha sido el último fichaje oficial hasta el momento, a la espera de que llegue el centrocampista de la agencia libre, y llega con las ideas muy claras en lo que es un paso adelante en su carrera: "Siempre he soñado estar en un club como el Málaga CF".

A su lado estuvo Loren Juarros, que esperará a su balance personal para hablar del mercado de fichajes, que le dio la bienvenida: "Gracias por tu voluntad de recalar en el Málaga CF. Sabías que vienes a un sitio con competencia, hay alternativas y has decidido venir a competir. Estamos convencidos de que tienes un reto importante y que nos vas a dar lo que esperemos. Ojalá participes mucho porque te lo ganas, no porque los demás estén mal o lesionados".

También habló de los plazos del fichaje: "Ha costado lo que tienen que costar las decisiones, miradas bien. Estaba en una terna de jugadores que estaban en cartera. Por su rendimiento en las dos situaciones anteriores, estaba bien catalogado. Fue la decisión final independientemente de otras situaciones. Estaba en el listado y decidimos con la llegada de Joaquín, además de Lobete y David, que era un jugador que complementaba a esos jugadores. También es darle a Haitam el tiempo suficiente para que la recuperación sea completa. El club ha hecho un esfuerzo. Vamos a darle el tiempo necesario para que no corra ningún tipo de riesgo". Para dar paso a Dorrio.

Presentación

"Todavía lo estoy asimilando un poco. En el momento en el que se pudo dar, fue una tremenda ilusión. Venga a ayudar al equipo, que venga todo rodado. Siempre he soñado estar en un club así, estoy tremendamente feliz. Devolver esto desde la máxima humildad, desde el trabajo, ayudar a que todo salga bien".

Preparación física

"Es un trabajo que sé que tengo que hacer. Tengo la total confianza del cuerpo técnico, del preparador físico, que esto me va a venir bien. Ya se han visto los dos partidos, mis compañeros vuelan. Tengo que coger el ritmo, tengo semanas para apretar más que el resto. Me ha tocado firmar tarde, soy consciente de que me toca sufrir lo que mis compañeros sufrieron en pretemporada. En el momento en el que esté disponible, estaré a disposición de lo que el míster quiera".

Vestuario

"Tengo compañeros que conozco, a muchos me he enfrentado en categorías inferiores. Me he encontrado un vestuario preocupado para que esté lo mejor posible. Antes incluso de venir me han hablado maravillas del vestuario. Es muy positivo para mí y para el grupo, para que salgan bien las cosas".

Negociaciones

"Hasta que no firmo soy de no contar absolutamente nada. Mi familia se enteró por la prensa antes que por mí. Va a ser la cuarta temporada con Eneko, ascendí con él. El año en Amorebieta fue un gran año. Soy muy reservado. Hasta que no se dan las cosas, prefiero no contar. Estoy contento de estar con él, tanto como jugador como también como persona".

Sin lesiones

"Intento cuidarme. Desde siempre me ha gustado el tema de la alimentación. Soy muy metódico. En el fútbol profesional es diferencial, cada día se cuidan muchísimo más. Los datos están ahí. Me encontré físicamente muy bien, apenas he tenido lesiones. En ese aspecto, estoy muy tranquilo".

Plazos de conversación

"A raíz de lo que me pasó el año pasado, las cosas las suele llevar la agencia. Desde un inicio dije que solo se pusiesen en contacto conmigo para cosas muy concretas, para decidir sí o no. Desde que lo trasladan, me encantó, estaba deseoso de poder venir, ilusionado de que se dé como se ha dado para que yo hoy esté aquí".

Compañeros en la banda

"Se ve como competencia, pero es una competencia sana, todos queremos ayudar al equipo. Intentaré hacerles mejor, ellos lo mismo. Que el equipo vaya hacia arriba. Son mis compañeros, la competencia son los rivales. Ojalá sea un año muy bueno. Me alegraré por todo lo positivo que les pase a ellos".