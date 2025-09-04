Brasanac: "La afición y La Rosaleda me han ayudado a dar el paso"

El Málaga CF tiró de originalidad para presentar este jueves a Darko Brasanac, el séptimo fichaje blanquiazul. Lo hizo en rueda de prensa, por sorpresa, antes de la comparecencia de Loren Juarros, y con una clara idea: "La afición y La Rosaleda me han ayudado a dar el paso".

"Darko estaba en el listado de posibles incorporaciones desde el inicio. Al final, el comienzo fue bastante rápido y ágil, tomamos la decisión de incorporar a Dotor, pero Darko había estado en la posibilidad. Con la lesión de Luismi, era uno de esos dos jugadores que la secretaría técnica tenía. La llamada fue rápida, siempre hemos estado manejando dos posibilidades. Como todos sabéis, intentamos llevar adelante lo de Unai Vencedor y se intensificaron los contactos. Ha sido rápido, buscábamos una solución. Ocurriendo lo que ha ocurrido, hemos terminado su fichaje. Viene un año con opción a uno más", explicó Loren Juarros en la rueda de prensa de su presentación.

"Luismi es un jugador de una posición muy concreta, no es fácil de encontrar con la veteranía que tiene. Con su lesión y los jugadores que tenemos, sí contemplábamos la posibilidad de Unai y Darko, ellos pueden jugar más adelantados. Permite a Pellicer que, sin tener sustituto, cada uno con su condición futbolística, el aval de Primera, estamos convencidos de cumplimentar en esa zona. Tenemos en cuenta el tema de Izan, está pendiente del Mundial sub-20, no sabemos si irá. No solo hemos pensado en Luismi, porque volverá, pero vamos a tener ese margen de tiempo. Traer a un jugador como Luismi podía traernos dos jugadores en el mismo puesto, Darko puede tener esas dos posiciones".

Llegada

"Agradecer al Málaga, a Loren por apostar por mí. Espero que consigamos los objetivos. Siempre tienes que valorar muchas cosas, pensar bien lo deportivo. Málaga es un club de Primera para mí, una gran afición, un estadio espectacular. Esto te ayuda a dar el paso, lo hemos cerrado en un día o algo así. Ha sido rápido, muy contento de estar aquí".

Un agente libre

"Es la primera vez que he estado en esta situación de estar libre en verano. Por momentos se complica personalmente, piensas qué hacer, entrenas solo. Lo más importante es que estoy feliz de estar aquí, ha terminado todo bien. Lo que ha estado pasando durante el verano ya es pasado, ahora a trabajar para estar preparado y ayudar al equipo".

Trabajo diario

"He hablado con Loren. Sabía cómo es jugar aquí, sabía qué ambiente hay, Málaga es un gran club. He sentido que hay mucha ambición, mucha ilusión por trabajar duro cada día, cada día trabajar lo más posible, la ilusión de ganar todos los partidos. Eso me gusta, ya he jugado. Todo me ha ayudado para decir que sí quiero venir aquí. Quiero ayudar con mi trabajo diario".

¿Opción de central?

"Puedo ayudar a los centrales, en transiciones. He jugado partidos muy diferentes. Con la experiencia que tengo, seguro que podré ayudar al equipo por lo que se ha visto. No he jugado como central muchas veces en mi vida, no creo que sean mis características. Si hace falta en la posición que sea, estoy abierta, pero ahí he estado muy poco y muy pocos minutos".