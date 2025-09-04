Así está el futuro de Loren, Pellicer y Larrubia en el Málaga CF

El Málaga CF tiene tres situaciones contractuales de las que se va a hablar mucho a lo largo de la temporada: Loren Juarros, Sergio Pellicer y David Larrubia. Tanto el director deportivo como el entrenador acaban en 2026, mientras que el futbolista termina en 2027. Sin embargo, son tres situaciones muy distintas, con sensaciones diferentes y que el vitoriano no pudo evitar en su rueda de prensa.

Loren Juarros

El último, pero no menos importante, es de Loren Juarros, la pieza que debe decidir el futuro de los demás de acuerdo con el proyecto. El vitoriano no quiso hablar demasiado con respecto a su figura, pero sí reconoció logros importantes: "Todos tenemos que ser más exigentes, este club es muy grande, tiene muchas necesidades. Los distintos departamentos vamos a darle lo que necesita. Cuanto más crezcas deportivamente, más retorno vas a tener y más coste vas a tener. Lo más importante es sujetar a los 12 canteranos".

Loren Juarros hizo balance del mercado de fichajes del Málaga CF. / Álex Zea

Cuestionado sobre su voluntad de seguir en los despachos del Málaga CF, habló con algo más de rotundidad: "Yo estoy aquí para trabajar, para el día a día. Estamos empezando una temporada, lo hemos hecho bien. El primer día que me senté dije que había estado 10 años en la Real Sociedad, el único club en el que he estado, y vine aquí para sacar este proyecto adelante y estar otros 10 años".

Sergio Pellicer

Una de las piezas más importantes del proyecto, el técnico que se sienta en el banquillo ya ha dado que hablar sobre su futuro. Pellicer ya confesó hace un par de semanas que afronta esta temporada como si fuera su "último baile", así como que no le vale lo realizado el curso anterior para mantenerse al frente del equipo. Acaba contrato el próximo mes de junio y todo está en el aire.

"Estoy encantado con que no le valga porque tiene mucha responsabilidad de que esto vaya bien. Eso es algo que valoro, no tiene mayor importancia que querer lo mejor. Cada vez es más exigente consigo mismo y los jugadores. Le hemos dado las herramientas que necesitaba, creo que está contento. Hemos aumentado la estructura del cuerpo técnico, ha sido una pretemporada larga, hay trabajo individualizado con los jugadores. El míster lleva tres años y siempre hemos oído que es su último año. No hay muchas más valoraciones", relató el director deportivo.

David Larrubia

Aunque la situación del extremo debería ser la más tranquila, ya que es el que termina contrato en 2027, su futuro se ha convertido en un asunto de Estado al tratarse de la gran estrella del conjunto blanquiazul. Ambas partes llevan varios meses de negociaciones y el jugador aseguró tras la rueda de prensa del Trofeo Costa del Sol: "Me voy a quedar, tarde o temprano llegará la renovación".

El discurso sigue siendo el mismo, pero hay algo que parece haber cambiado, el mensaje de Loren Juarros no ha sido tan tajante al hablar de Larrubia: "Él tiene predisposición, pero hay que llegar a un acuerdo. Choca un poco la situación con las posibilidades que le ofrecen en otros sitios. El club también tiene voluntad de hacerlo. A trabajar calladitos y a terminar de convencerle que es el mejor sitio para estar", concluyó.

Álex Pastor

Otra renovación en la que trabaja el club de Martiricos es la de Álex Pastor, que acaba contrato en 2026, después de su grave lesión de rodilla y del adiós a la temporada: "Se hablará con Álex, internamente. Seguramente, en una situación normal, ya se le habría planteado una renovación. El club es coherente con esas cosas".