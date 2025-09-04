Loren Juarros: "Esta plantilla es capaz de ganar más partidos"

Loren Juarros hizo repaso este jueves del mercado de fichajes del Málaga CF. Antes, presentó por sorpresa la incorporación de Darko Brasanac y ya con el serbio en la plantilla blanquiazul, habló durante una hora de lo que ha sido el verano. Se siente "satisfecho" por el trabajo y porque cree haberle dejado a Sergio Pellicer un equipo con más posibilidades: "Esta plantilla es capaz de ganar más partidos".

Balance

"Estamos satisfechos. Tiene tres fases nuestro mercado. Una primera fase llevada con tiempo, más tiempo que el año anterior. Hemos tenido tiempo para preparar cosas. La secretaría técnica se ha ampliado, nos hemos centrado en España y lo más cercano. Hemos tenido control de jugadores de fuera, pero pensando en la situación y el perfil de equipo, estamos en eso. Tuvimos una fase rápida con Joaquín, Adrián y Dotor. Teníamos clara las tres incorporaciones, no fueron sencillas, pero se llevaron con tiempo y se solventaron bien y pronto. Luego llega Nelson, si sobrevenida ni esperada. Hubo una petición al club por su parte. Fuimos responsables y consecuentes con lo que pensamos sobre Nelson. Con la oferta y el planteamiento, nos abrimos a negociar. Se solventó bien con un ingreso económico. Había tiempo para buscar una solución. Estaba el nombre de Javi Montero. Tampoco era fácil, se trabajó y se convenció al jugador".

Lesiones

"Cuando estábamos más que satisfechos, empieza la Liga y tenemos los dos disgustos con las lesiones de Luismi y Álex. Nos ha generado tristeza por ellos y premura para buscar soluciones. Cuando buscábamos la solución de Luismi, analizando que hay gente en esas posiciones, está la variable de Izan y poder marcharse un mes y medio, llega la lesión de Pastor. Son dos jugadores muy importantes. Trastocaba todo el planteamiento. Quedaba pendiente el extremo, era ese fichaje después de los tres primeros y llegó Dorrio. Es lo que el equipo necesita. Entraba en los parámetros económicos y en esa posición de fuera".

Álex Pastor es la baja de mayor gravedad en el Málaga CF. / Álex Zea

Refuerzo del centrocampista

"Las lesiones nos han llevado a la decisión de incorporar un mediocentro. Es verdad que Pastor es de más larga duración, pero hemos entendido que en esa posición estamos más cubiertos. Reforzando por delante, nos va a dar más solvencia. La mayoría de los cambios se producen del mediocentro hacia delante para que el equipo mantenga la intensidad. Ya había poca capacidad económica. Tanto la posibilidad de Unai Vencedor como la de Darko Brasanac entraban. Uno viene de jugar casi nueve años en Primera, sus pretensiones podían ser de seguir. Unai tiene un salario altísimo, pero no fue problema para llegar a un acuerdo. Accedimos a esperar, cuando parecía que se podía acordar, llegó el Levante. Una vez ya trasladamos a Darko la decisión, ha sido rápido y ya está aquí. Creo que la respuesta ha sido rápida, estamos satisfechos".

Plantilla 25/26

"La plantilla está más complementada que el año pasado, somos capaces de ganar más partidos que el año pasado. El fútbol te da y te quita cuando menos te lo esperas. Entra más el acierto que la suerte, pero estas dos semanas han ido en contra del Málaga. Estamos contentos, el cuerpo técnico también se ha ampliado, se busca más calidad del trabajo, mejora individual, que los proceso formativos sean lo más rápido posible. El modelo se sigue fortaleciendo. Tenemos 12 jugadores de la cantera, vamos a seguir en esa línea de mirar antes dentro que fuera. Peleamos contra muchas cosas, Ramón, Haitam y Moussa tienen esa situación. Más pronto que tarde aportarán, pero no están disponibles y suman al límite salarial. El club asume el coste y es un esfuerzo en el modelo de gente de casa, de chicos jóvenes que quieren jugar en el Málaga. Estamos preparados para competir cada día".

Objetivos

"Ser mejores que el año pasado. Cada partido tenemos que estar más cerca de ganar, de que cada jugador mejore sus aportaciones y que los jóvenes tengan un crecimiento lo más rápido posible. La velocidad de la cantera va a repercutir. Segunda demuestra cada año que es imprevisible. Hay equipos que en teoría tienen más recorrido, lo histórico vale para ciertas cosas. Hay equipos en otras situaciones, el dinero lo relativizo. La experiencia me dice que es importante hasta cierto punto. Después vendrán logros mayores o meterte un poco más arriba".

Loren Juarros y Darko Brasanac. / Álex Zea

Límite salarial

"Es el que es. El club ha hecho un esfuerzo para aumentarlo lo máximo posible. ¿Te acerca a ganar más partidos? Puede ser que sí, pero no creo tanto en eso. Hay experiencias de meterse en ascensos equipos que están abajo en el límite salarial. Hay jugadores con lesiones que suman y que no pueden participar. Intentamos sujetar a jugadores de La Academia con contratos profesionales. Hay jugadores que pueden ser válidos y todo eso suma. El modelo de club exige eso, que sea capaz de tener recursos económicos para mantener ese modelo. Esas parcelas aumentan un poco, hay jugadores que cuantifican, incluso los juveniles. Creemos en ellos y seguiremos haciéndolo. Hay que matizar los límites según se distribuye todo eso".

Tercer mercado de verano

"Hablar de los mercados en los que trabaja un director deportivo es relativo. Sí estoy satisfecho del modelo, está yendo hacia delante. Lo principal es la filosofía, se está consolidando. El equipo es más club de fútbol que cuando llegué. Cuando llegamos, era un club que estaba en decrecimiento por circunstancias. Desde ahí, ha habido crecimiento, hay que estabilizarlo. Se asientan las bases para que siga creciendo y es lo más importante. El modelo da sus frutos, queda mucho trabajo. Todos tenemos que ser más exigentes, este club es muy grande, tiene muchas necesidades. Los distintos departamentos vamos a darle lo que necesita. Cuanto más crezcas deportivamente, más retorno vas a tener y más coste vas a tener. Lo más importante es sujetar a los 12 canteranos que están en edad de crecimiento, son los activos más importantes del club. Ya podéis ver el mercado, hay ligas que aparecen por ahí y ofrecen mucho dinero a los futbolistas. Al club le va a suponer un esfuerzo y lo tenemos que conseguir".

Proyecto de club

"Hay que convencerles de la línea que este club no es un medio, esto es el final. Ya sabemos que si llegas al primer equipo y el jugador crece más que el equipo, después llegan posibilidades que revierten económicamente. Estamos consiguiendo fidelizar a los chicos, entienden que el Málaga no es un medio para salir lo más rápido posible, es un final para jugar en el fútbol profesional. Hay que entender que a La Academia hay que destinarle recursos para mínimamente adelantar los procesos de formación y adelantarte en los contratos. Todo eso genera una dinámica de apuestas y proyectos. Para que se queden, tienes que adelantarte a lo que pueda pasar. Es lo que estamos viendo. El rendimiento que el club obtiene en el tiempo es exponencial. Si vendes a un jugador de 20 o 30 millones, ¿cuántos años tienes de formación con una venta así? Hay que verlo como una inversión, no como un gasto. Vamos a invertir en activos del club".

12 canteranos

"El club va a estar preparado o tiene que hacer lo que tiene que hacer para renovar. Todo el mundo tiene la predisposición. Ellos mismos tienen el sentimiento de pertenencia. Se va a notar con sus agentes, el club confía en ellos, este club es un buen sitio para crecer. Los medios que se están poniendo, la manera de tratarlos, estos jugadores que ya viven esas experiencias piensas que igual es mejor quedarse en el Málaga que marcharse. Puede ser un flotador enorme hasta que el club decida su momento de salida, primero por momento deportivo. Lo que ayuda al club es que las salidas sean cuando tú quieras".