El Málaga CF cierra su plantilla con el fichaje de Darko Brasanac

Ya es oficial: Darko Brasanac es nuevo jugador del Málaga CF. Así lo ha anunciado el club de Martiricos en rueda de prensa, cumpliendo con su objetivo de hacerlo esta misma semana, para cerrar de forma tardía el mercado de fichajes tras acudir a la agencia libre. Lo necesitaba Sergio Pellicer para suplir a Luismi, era ese esfuerzo que tantas veces había reclamado el técnico blanquiazul, y aquí tiene a un jugador de Primera División.

El centrocampista serbio hereda así el '5' de Álex Pastor. Carácter balcánico, internacional absoluto por Serbia, el Málaga CF incorpora con un año de contrato a un jugador de absolutas garantías. Su personalidad y su esfuerzo han dejado huella por cada club por el que ha pasado y a sus 33 años llega ahora a Málaga para aportar experiencia en la medular blanquiazul.

Una carrera en Primera

El serbio ha jugado durante casi toda su carrera en la máxima categoría del fútbol. Ya debutó en 2010 con el Partizán de Belgrado, siendo cedido durante una temporada al Smederevo. Desde Serbia pasó a Sevilla en 2016, donde fichó por el Real Betis. Encadenó dos años seguidos de cesiones al Leganés, en una primera etapa, y al Alavés, lo que le sirvió para pasar en 2019 al Osasuna y vestir de rojillo durante cuatro temporadas y media.

Allí dejó huella, fue un jugador capital, pero en el mercado de invierno de 2024 regresó al Leganés, ya en propiedad, para conseguir el ascenso a Primera División. Esa mitad de campaña ha sido el único tramo en el que el centrocampista ha competido en Segunda División, hasta ahora. Volvió a competir en la elite, pero le tocó vivir el sabor más amargo del descenso desde la capital. Entonces, quedó libre, esperó ofertas y ahora jugará como blanquiazul, pero en la Costa del Sol.

Darko Brasanac será la ficha 25 del Málaga CF. / La Opinión

Plantilla completada

Con la confirmación de Brasanac como blanquiazul, Sergio Pellicer ya tiene cerrada la plantilla de la temporada 2025/26:

Porteros: Alfonso Herrero y Carlos López.

Defensas: Jokin Gabilondo, Carlos Puga, Javi Montero, Darko Brasanac, Einar Galilea, Diego Murillo, Moussa, Víctor García y Dani Sánchez.

Centrocampistas: Juanpe, Luismi Sánchez, Ramón, Carlos Dotor y Dani Lorenzo.

Extremos: David Larrubia, Josué Dorrio, Haitam, Joaquín Muñoz y Julen Lobete.

Delanteros: Adrián Niño, Chupete y Eneko Jauregi.

A todos ellos hay que sumar Aarón Ochoa y Rafa Rodríguez, con ficha del filial, en dinámica del primer equipo, a la espera de saber si Ángel Recio da un paso hacia delante como cuarto central.