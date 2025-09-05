Horario y dónde ver por TV el Málaga CF-Granada CF de LaLiga Hypermotion

Cerrado ya oficialmente el mercado de fichajes, la vida continúa y no es una mala noticia después del impresionante inicio de temporada que ha protagonizado el Málaga CF. El equipo de Sergio Pellicer ha sumado 7 de los 9 puntos posibles, viene de conseguir dos victorias consecutivas gracias a Rafa Rodríguez y ahora toca volver a La Rosaleda ante un Granada CF muy herido y cuyo resultado puede hundirlo en la zona de descenso.

El conjunto blanquiazul buscará mantener su condición de invicto pendiente de varios nombres. Eneko Jauregi podría debutar en partido oficial con el Málaga CF tras su lesión, mientras que Josué Dorrio apunta a estrenarse en la convocatoria. Parece difícil que lo haga Darko Brasanac. El que no va a estar ni en el césped ni en la grada es Adrián Niño, convocado con la selección española sub-21.

Horario Málaga CF-Granada CF

El partido correspondiente a la jornada 4 de la categoría de plata se celebrará este sábado 6 de septiembre, a partir de las 21.00 horas. El encuentro pone en marcha los cuatro derbis andaluces que los blanquiazules van a disputar como locales esta temporada, todos ellos en la primera vuelta.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el estadio de Martiricos.