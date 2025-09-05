Pellicer: "Afronto el Málaga-Granada como si tuviéramos cero puntos"

Sergio Pellicer ya ha dado portazo al mercado de fichajes y solo piensa en el Málaga CF-Granada CF de este sábado. Se mostró molesto por el ambiente que hay alrededor del club, también dentro, de "sacar la patita" por este inicio de temporada, pero el técnico es muy claro con respecto al primer derbi de la temporada: "Afronto el partido como si hubiésemos perdido o como si tuviésemos cero puntos".

Balance

"Esto solo ha hecho iniciar. El análisis del rival, sobre todo al principio, me espero al Granada de los últimos 20 minutos contra el Mirandés. Es muy complicado estar con uno menos en esta categoría durante trets jornadas. Me espero un equipo vertical, valiente. Tienen gente joven y con experiencia. Los pequeños detalles no han estado de su parte, venimos de una buena dinámica, pero hemos ganado 1-0 y 0-1. Me espero al mejor Granada, una plantilla que ya se ha amoldado. Ya tenemos una foto, ya sabemos todo lo que tenemos. En el momento en el que se asiente, van a estar arriba. Ha tenido mucha variedad con gente muy joven, dan mucha energía. Corren y no preguntan por qué. Las situaciones que han ido a su contra, si siguen insistiendo, le darán la vuelta a la balanza. Sabemos competir, pero si no estamos al límite, cualquier equipo te puede complicar. Ojalá sigamos así, pero tenemos que estar alerta. Si pensamos que el Granada viene con 0 puntos y va a ser fácil, no es así. Es una entidad de Primera División. Queremos estar más cerca".

Mensaje de humildad

"Me quedo muy tranquilo con los siete puntos a estas alturas, cuestan sudor y lágrimas. A nosotros nos va a costar muchísimo porque no podemos perder el equilibrio. Vamos a pelear por la victoria, sería un inicio espectacular. Percibo un ambiente desde fuera y dentro de sacar la patita. Sabemos lo que hay que hacer, cuesta muchísimo. Lo vivimos hace tres temporadas. Exigencia, ambición y máxima humildad. Hemos tenido dos jugadores lesionados, ahora aparecen otros. Cada jugador del Málaga CF tiene que saber que puede ser su último partido. Venimos de ganar, costó muchísimo. Veo a los chicos muy bien. Hay que tener el gancho, tenemoshu que estar preparados. Podremos perder, pero hay que seguir transmitiendo los valores del equipo. Estamos construyendo un sentimiento y tiene que quedarse aquí. Venimos de ganar. Afronto el partido como si hubiésemos perdido o como si tuviésemos cero puntos. Quiero trasladarlo a la gente del club, a mis jugadores y a la gente de fuera. Es lo que quiero trasmitir".

El Málaga CF entrenó en el Anexo este miércoles. / Málaga CF

Rafa

"Son jugadores recién llegados al mundo profesional, son desconocidos. Hay varios jugadores con esas condiciones. Transmite energía, determinación. Hizo un trabajo brutal en la presión, pero en el minuto 60 lo tenemos que cambiar. Me acuerdo de Luis Muñoz. Entrenando hacía situaciones de gol y los pusimos delante. Ves a Rafa en el entrenamiento y ve gol con facilidad. Es muy importante, también le ayudan los compañeros. La Real Sociedad B es una acción suya, arma la pierna muy rápido en varias posiciones, pero también hace que genere los espacios. Hay que buscar el estado de efervescencia de los jugadores, que todos sigan dando ese rendimiento para mejorar".

Planteamiento

"El otro día, iniciamos muy bien. Las Palmas, por banda derecha, nos genera situaciones de peligro, pero acabamos muy bien la primera parte. Después nos faltó paciencia con la pelota para sufrir tanto. Quiero ver al Málaga de gran parte del partido del Eibar, pese al desacierto, fases del último tramo contra la Real Sociedad B. Tiramos con energía, mantuvimos el equilibrio ofensivo y la solidaridad defensiva. Viene un equipo que es el cuarto equipo con más posesión pese a jugar con un jugador menos. Hay que manejar registros. Hay que dar pasos hacia delante. Hay que mejorar que cada zona requiere una velocidad, más ritmo a la pelota y tener paciencia. Ante equipos organizados, atacamos muy rápido".

Cita con la Federación

"Fuimos a una reunión, trasmitir las inquietudes del calendario. Perdemos a Adrián. Transmitir que nos gustaría que se unificara el calendario de Primera y Segunda. Da igual si hay que jugar entre semana. Muchos equipos perdemos jugadores. Todos nos ven desde fuera como un espejo de gente joven, un equipo que estaba en Primera RFEF hace nada con una afición de Primera. Todos preguntan cómo se vive aquí".

Baja de Adrián Niño

"Chupete ya lo hizo muy bien, me gustó mucho la energía de Adrián en Las Palmas. Eneko ya está para ayudar. Lo de Adrián es bueno para él, está viviendo un sueño, imagínate la energía con la que va a venir. Lobete puede jugar ahí, también Joaquín. Tenemos muchas variantes de jugadores con diferentes perfiles que nos pueden ayudar".