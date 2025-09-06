El Málaga CF saca un empate amargo ante el Granada CF (2-2)

Otra vez la irregularidad dejó sin victoria al Málaga CF. Ha venido insistiendo Sergio Pellicer en esto y este sábado, en el primer derbi de la temporada, 2-2 contra el Granada CF, el equipo blanquiazul tuvo en su mano el liderato de Segunda División durante 40 minutos gracias a un estelar Chupete, pero un bajón general del equipo y dos goles de Pau Casadesús y Pedro Alemañ terminaron por dejar un sabor agridulce en La Rosaleda.

Chupete le sacó brillo al '9'

La búsqueda del liderato empezó con ambos equipos imprecisos, sin continuidad. El Granada tuvo una falta a la barrera sin peligro. Dani Sánchez colocó un centro encontrar rematador, pero no quiso esperar más el '9' blanquiazul para estrenar a lo grande su nuevo dorsal. Juanpe puso una preciosidad de centro al corazón del área para que allí Chupete mandara el balón con un cabezazo al palo más alejado de Luca Zidane. Una obra de arte.

El equipo rojiblanco defendía por momentos con cinco jugadores, aunque eso al nuevo '9' le dio igual. Esta vez, Joaquín Muñoz fue el responsable de encontrar los huecos para que Larrubia se la reglara a Chupete y así, a placer, poner el 2-0 en el minuto 20. El pichichi del Atlético Malagueño 24/25, que fue clave para la salvación del primer equipo, estaba colocando al Málaga CF líder como nuevo líder de Segunda División, aunque fuera anecdótico y durara más bien poco.

El apagón

La Rosaleda estalló de felicidad y los jugadores se relajaron porque falló la línea defensiva que tan bien había provocado el fuera de juego. Pau Casadesús recortó distancias con la ayuda de un zaguero blanquiazul (2-1). A centímetros estuvo de ampliarlas otra vez Larrubia tras otro pase perfecto de Juanpe rompiendo líneas. Souleymane mandó la pelota al palo derecho en el último minuto del descuento.

El inicio de la segunda parte trajo el cambio de Gabilondo por Puga y también el doble de trabajo para Alfonso Herrero. El Málaga CF dio pasos hacia atrás, se relajó y el Granada lo aprovechó para firmar el 2-2, otra vez con la ayuda de la revisión del VAR. El guardameta toledano frenó un primer intento, pero nada pudo hacer con Alemañ. Otra vez a trabajar con media hora por delante para Dotor y Lobete sobre el terreno de juego.

El Granada CF dominó el encuentro por momentos. / LaLiga

No solo se había igualado el marcador, también las fuerzas en el césped, llegando a dominar el cuadro rojiblanco con el control del balón. Es cierto que sin excesivo peligro, pero mucho menos tenían los de Martiricos. Parecía haberse desconectado el equipo de Pellicer, muy lejos de esos primeros 20 minutos.

Desesperado final

También desconectó de sus funciones Salvador Lax. Por mucho que quiera la Federación para 'humanizar' el trato a los árbitros, Lax Franco, aquel que expulsó a Kevin incomprensiblemente en La Romareda y que volvió a desesperar en La Rosaleda. El equipo empezó a desesperarse y eso solo hacía darle alas al Granada, que ya veía muy cerca el primer punto de la temporada. De hecho, por momentos tuvieron más cerca la victoria.

Al final, empate con sabor agridulce. No termina el Málaga CF de dar continuidad a sus mejores sensaciones dentro de un mismo partido. Los primeros 20 minutos quedaron ahí y tampoco los cambios tuvieron un efecto positivo en la dinámica del encuentro. La buena noticia es que, al término de la jornada cuatro, este equipo sigue sin conocer la derrota y eso solo es señal de seguir sumando puntos. Ocho hasta el momento y a seguir trabajando.