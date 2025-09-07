El Málaga CF sigue sexto tras estas primeras cuatro jornadas de Liga

El Málaga CF inicia una nueva semana en puestos de play off. A falta de la disputa del encuentro Eibar-FC Andorra, que esta noche completará la cuarta jornada, los pupilos de Sergio Pellicer se encuentran en sexta posición. Figuran a cuatro puntos de un Racing de Santander que cuenta los partidos por triunfos, como ya le ocurrió en el arranque de la pasada temporada, y a un único punto del Sporting, segundo clasificado.

De puertas hacia adentro se quiere rebajar la euforia. Y para lograr ese propósito quizás sirvieran de bálsamo los dos tantos del Granada CF, que dejaron en tablas un resultado de 2-0, con doblete de Chupete, que hacía soñar con cotas clasificatorias provisionales aún más altas. Lo cierto es que el cuadro blanquiazul viajará esta semana a Huesca con la posibilidad de reforzar su buen inicio liguero.

Vidas paralelas

Los aragoneses sólo tienen un punto menos. Son octavos con las mismas victorias que el conjunto malaguista, un empate y una única derrota. El siguiente duelo en la competición deparará otro derbi andaluz, esta vez contra un Cádiz CF que también tiene prácticamente los mismos guarismos que el Málaga CF. Han alcanzado los ocho puntos en cuatro jornadas con dos triunfos y dos empates. Son vidas paralelas hasta la fecha las que arrojan amarillos y blanquiazules.

Justo por encima de ambas escuadras, con idénticos puntos pero una mejor diferencia de goles, se encuentran Valladolid y Deportivo. El FC Andorra tiene la posibilidad este lunes de asaltar Eibar y de subir hasta la segunda posición. De tal manera, en caso de triunfo, el Málaga CF caería a la séptima plaza y dejaría de figurar entre los seis primeros de LaLiga Hypermotion.

Jornada inicial

El conjunto eibarrés aún en caso de victoria no podría alcanzar a los malaguistas, puesto que en las cuatro jornadas ligueras sumaron cuatro puntos, al encadenar un triunfo, un empate, justo el de la primera jornada sobre el césped de La Rosaleda, y una única derrota.