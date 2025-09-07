Las notas de los jugadores del Málaga CF frente al Granada CF

Chupete fue el gran protagonista del partido. Era una de las novedades con ese estreno del dorsal 9, ya del primer equipo, y no pudo hacerlo mejor en un partido que tuvo luces y sombras para el resto de jugadores del Málaga CF en el empate contra el Granada. Ponemos nota, uno a uno, a los futbolistas malaguistas:

Alfonso Herrero (5) Encajó dos goles, pero poco pudo hacer para frenarlos. Evitó algunos más.

Carlos Puga (7) Parecía que iba a sufrir en defensa, pero contuvo la banda izquierda. Se retiró al descanso por problemas en el aductor.

Diego Murillo (6) Segunda titularidad consecutiva, férreo en los duelos. Le faltó también contundencia.

Javi Montero (6) Como sus compañeros de la defensa, dio un paso atrás y cedió dos goles por falta de intensidad.

Dani Sánchez (5) Estrenó titularidad en el costado izquierdo con más sombras que luces. No tuvo incidencia en ataque.

Izan Merino (6) Le da equilibrio al equipo, aunque a veces pasa demasiado desapercibido.

Juanpe (6) Una de cal y otra de arena. Dos pases de magia, una asistencia, pero muchos errores atrás.

David Larrubia (7) Brilló más que en el resto de los partidos. Valiente. Se marchó muy golpeado por los rivales, exhausto.

Joaquín Muñoz (6) No encaró tanto como el resto de las jornadas. Cuando lo hizo, sin éxito. Le faltó profundidad.

Rafa Rodríguez (7) También funciona sin la magia del gol. Presión asfixiante y más suelto en el juego. Ya genera sensación de peligro en la frontal.

Chupete (9) La gran figura del partido, mucho más allá de los dos goles. Ganó gran parte de los duelos, fue un dolor de cabeza para la defensa. Estreno de oro para ese número 9.

Suplentes

Jokin Gabilondo (4) Estuvo lento en su debut. Entró forzado por la lesión de Puga, pero no tuvo consistencia atrás.

Carlos Dotor (6) Apareció en ataque, pero tuvo que sacrificarse atrás para darle orden al equipo.

Julen Lobete (4) Muy lejos de su mejor momento. No genera peligro por banda. ¿Su sitio es la mediapunta?

Aarón Ochoa (4) Sin impacto, perdió numerosos balones.