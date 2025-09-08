Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Álex Pastor, intervenido de su lesión en la rodilla

El central blanquiazul comienza una larga recuperación que le tendrá apartado toda la temporada de los terrenos de juego

Álex Pastor, durante un partido de esta temporada. / Málaga CF

Manuel García

Álex Pastor fue intervenido con éxito en la tarde de ayer de la grave lesión que sufre en su rodilla derecha. La operación para corregir esa «rotura completa de ligamento cruzado anterior, menisco interno y afección leve del ligamento colateral medial» fue llevada acabo ayer por el doctor Jordi Puigdellívol en el hospital Tres Torres de Barcelona.

El central del Málaga CF arranca de esta manera una larga recuperación que le tendrá apartado de los terrenos de juego toda la temporada tras esa grave lesión que sufrió durante un entrenamiento en una acción totalmente desafortunada.

Esta consistió en una plastia al ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, así como a la lesión amplia del menisco interno, quedando perfectamente suturada. También se ha practicado una meniscectomía pequeña para la lesión pequeña del cuerno posterior del menisco externo, además de practicarle el refuerzo lateral con la fascia lata. En las primeras seis semanas, el jugador deberá llevar una rodillera y una carga mínima muy parcial.

Pastor, quien sufrió esta lesión durante el transcurso del entrenamiento del pasado miércoles 27 de agosto y que había disputado los dos primeros partidos ligueros, iniciará próxima su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico blanquiazul.

