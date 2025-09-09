Las alternativas para Pellicer en la defensa del Málaga CF

Los quebraderos de cabeza para Sergio Pellicer han comenzado muy pronto esta temporada. Pese al buen arranque de los blanquiazules en lo que respecta a resultados -es 6º, con 8 puntos de 12 posibles-, las lesiones están suponiendo un dolor de cabeza extra en estas primeras semanas de competición. Nada más comenzar el curso, el Málaga CF perdió a Luismi para varios meses y a Álex Pastor para toda la temporada, y este martes se ha conocido una nueva baja en defensa para el próximo mes de competición, la de Carlos Puga.

Alternativas a los lesionados

Con las ausencias de Álex Pastor y Carlos Puga, la zaga blanquiazul queda muy lastrada. El central cayó lesionado de la rodilla para toda la temporada aún con el mercado abierto, pero el club blanquiazul apostó por el fichaje de un mediocentro -Darko Brasanac- que supliese la baja para 3-4 meses de Luismi Sánchez y la posible ausencia de Izan Merino durante un mes, si finalmente es convocado para el Mundial sub-20. Se decidió no reforzar la defensa y ahora, con la baja de Carlos Puga -más la de Moussa, que no regresará hasta enero-, Pellicer tendrá que estrujarse la cabeza para poner en liza la mejor alternativa posible durante las próximas semanas.

El técnico blanquiazul tiene diferentes opciones para suplir la ausencia de Carlos Puga. Todo dependerá de cuántas piezas del puzzle quiera mover el míster. La alternativa natural es la de colocar a Jokin Gabilondo en el lateral diestro y dejar el resto tal y como estaba en las últimas alineaciones, pero hay otras propuestas posibles que pueden convencer más. El lateral vasco no tuvo su mejor actuación en la segunda parte del encuentro frente al Granada, cuando entró en sustitución de Puga, y el debate está sobre la mesa.

Otra opción posible es desplazar a Diego Murillo al lateral. El defensa blanquiazul ya jugó minutos en esa posición en la primera jornada frente al Eibar. De hecho, fue elegido antes que Gabilondo para entrar en la segunda parte de aquel encuentro. ¿El problema? Que tras la lesión de Álex Pastor, Murillo está siendo titular, y respondiendo a buen nivel, en el centro de la defensa. Si Murillo cae al lateral diestro, podría ser Einar Galilea el que entre en el once en el centro de la defensa junto a Montero, formando una pareja de centrales zurdos.

Hay más alternativas. La polivalencia de Izan Merino abre el abanico de posibilidades para Sergio Pellicer. En el caso de que Murillo sea elegido para el lateral diestro, también Izan puede hacer las funciones de central, y el hueco que dejaría en el centro del campo lo puede ocupar Darko Brasanac, el último en llegar. Por último, también está la opción de Rafita, lateral derecho del filial que ya está entrenando con los ‘mayores’ por la ausencia de Puga.

Larrubia, noticia positiva

Entre tantas noticias negativas en cuanto a lesiones, la nota positiva en el entrenamiento del martes la puso David Larrubia. El ‘10’ pudo volver este martes a los entrenamientos después de estar el lunes al margen por las contusiones que sufrió en el partido contra el Granada.