El Málaga CF pierde a Carlos Puga más de un mes

Otro serio contratiempo serio para el Málaga CF. Nueva lesión importante que afecta a la zona defensiva. En este caso, el afectado es Carlos Puga, que estará más de un mes fuera de los terrenos de juego por el problema físico que le obligó a abandonar en el descanso el partido del pasado sábado frente al Granada.

Según el parte médico ofrecido por el club blanquiazul, "las pruebas diagnósticas realizadas a Carlos Puga revelan que sufre una lesión miotendinosa de la musculatura aductora izquierda, además de signos de osteopatía dinámica de pubis aguda". Una lesión en la que es difícil dar un plazo exacto de recuperación, pero que, como mínimo, será de un mes y podría irse hasta las ocho semanas, aproximadamente.

El equipo malagueño pierde a otro jugador que estaba aportando un gran nivel en estas primeras jornadas. Tras perder a Luismi para varios meses y a Álex Pastor para toda la temporada, ahora tendrá al margen a Carlos Puga, como mínimo, un mes o mes y medio de competición, si las cosas van bien.

Le toca a Pellicer encontrar nuevas soluciones. El recambio natural de Carlos Puga es Jokin Gabilondo, pero también existe la opción de desplazar a Murillo al lateral diestro y dar entrada a Einar Galilea en el centro de la zaga junto a Montero -dos centrales zurdos-. Además, está el comodín de Izan Merino para el puesto de central si Murillo cae al lateral. Mientras tanto, Rafita, lateral del filial, ya se ha incorporado a los entrenamientos del primer equipo. Cuatro jornadas de campeonato y el Málaga ya ha perdido tres hombres importantes en sus esquemas.