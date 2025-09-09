Las lesiones se ceban con el Málaga CF

Las lesiones están golpeando muy duro al Málaga CF en estas primeras semanas de competición. Van solo cuatro jornadas disputadas -los blanquiazules han sumado 8 puntos de 12 posibles- y ya han caído tres jugadores de peso en el equipo lesionados. Contratiempos de todo tipo que le van a hacer perder a futbolistas durante demasiadas semanas e incluso a Álex Pastor durante todo el curso. Más allá de otros problemas desafortunados que surgieron ya desde la pretemporada.

Carlos Puga

Ha sido el último en caer. Sintió molestias en el tramo final de la primera parte del encuentro frente al Granada y tuvo que ser sustituido en el descanso. Tras someterse a pruebas médicas, el club comunicó este martes que sufre «una lesión miotendinosa de la musculatura aductora izquierda, además de signos de osteopatía dinámica de pubis aguda». Doble problema para el lateral diestro, que tendrá que resolver esa rotura muscular y además los problemas en una zona tan delicada como el pubis. Estará de baja, como mínimo, un mes, siempre y cuando todo vaya bien y lo del pubis no vaya a más. Se perderá, al menos, cuatro partidos.

Álex Pastor

La lesión más grave de lo que llevamos de temporada. El central blanquiazul tuvo una acción muy desafortunada durante un entrenamiento tras la segunda jornada de liga y se hizo una avería muy importante en su rodilla derecha que le va a tener apartado de los terrenos de juego toda la temporada. Sufrió una de las peores lesiones para un futbolista, la temida triada, de la que ya se operó este lunes. La intervención «consistió en una plastia al ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, así como a la lesión amplia del menisco interno, quedando perfectamente suturada. También se ha practicado una meniscectomía pequeña para la lesión pequeña del cuerno posterior del menisco externo, además de practicarle el refuerzo lateral con la fascia lata», según el explicó el club en un comunicado. El plazo de recuperación de este tipo de lesiones está entre los 10 meses y el año.

Luismi Sánchez

No se llevaban jugados ni 20 minutos de temporada y el Málaga ya perdió a Luismi, su pilar más importante del centro del campo, para varios meses. Tras un choque fortuito, sufrió varias fracturas maxilofaciales que también requirieron de intervención quirúrgica. Si todo va bien, el centrocampista blanquiazul estará de baja entre tres y cuatro meses. Ante una ausencia tan destacada, y con la posibilidad de que Izan Merino se vaya durante un mes al Mundial sub-20, el club decidió incorporar a Darko Brasanac con el mercado de fichajes ya cerrado.

Problemas en pretemporada

Los contratiempos ya comenzaron durante el verano, aunque por suerte los dos problemas más sonados ya están resueltos. En otro choque desafortunado durante un entrenamiento, Alfonso Herrero sufrió una brecha en la frente en la que le tuvieron que aplicar 13 puntos de sutura. Tuvo que estar dos semanas parado pero, por suerte, llegó justo a tiempo para el debut liguero. Además, nada más llegar, Eneko Jauregi también padeció una lesión muscular que le hizo perderse toda la pretemporada y las primeras jornadas de LaLiga Hypermotion. Debutó de blanquiazul en partido oficial el pasado sábado frente al Granada, en la jornada 4.

Lesionados de larga duración

Además de todos estos problemas, el Málaga CF lleva arrastrando desde hace meses varias lesiones de larga duración de jugadores del primer equipo. Uno de ellos, Haitam, está cerca de volver y ya entrena con el resto de los compañeros, pero en el caso de Ramón y Moussa todavía les queda un largo proceso por delante. No se les espera hasta el mes de enero.