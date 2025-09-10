La 'batalla' por la titularidad en la delantera sube de nivel

Si en la defensa, el Málaga CF tiene que lamentar bajas que lastran al equipo, en la zona de ataque Pellicer cada vez cuenta con más alternativas entre las que elegir. Una de las obligaciones del verano era la de reforzar una delantera que el curso pasado no estuvo a la altura de las expectativas y para ello se fichó a Adrián Niño y Eneko Jauregi, que junto a Chupete ofrecen al técnico blanquiazul una terna de calidad y variada para cada fin de semana. Casi por primera vez en lo que va de temporada, el equipo blanquiazul podrá contar con sus tres atacantes de referencia al 100%, y con todos haciendo méritos para ser elegidos de inicio.

Jauregi, al 100%

El equipo blanquiazul perdió por lesión durante la pretemporada a Eneko Jauregi. El atacante vasco se perdió las dos primeras jornadas y en la tercera estuvo convocado para la visita a Las Palmas, pero no disputó ni un minuto. Fue ya en el último partido frente al Granada cuando Jauregi pudo debutar en partido oficial con la camiseta del Málaga CF. Pellicer le dio unos minutos en el tramo final del encuentro.

Niño, de vuelta

En ese partido ante el Granada no pudo estar presente Adrián Niño, que se reincorporó este miércoles a los entrenamientos tras su citación con la selección española sub-21. El atacante viene con solo 6 minutos disputados, pero con un gol. David Gordo le dio la oportunidad de debutar con la sub-21 este martes ante Kosovo, salió en el minuto 89 y en el descuento consiguió ver puerta. En el primer partido de esta ventana FIFA ni siquiera entró en la convocatoria, provocando el enfado en el club blanquiazul, que le perdió para esa importante cita frente al equipo nazarí.

Chupete, de dulce

El que sí que estuvo en el último choque, y con tremendo impacto, fue Chupete. El canterano blanquiazul, ya con el ‘9’ a la espalda, estrenó su cuenta goleadora en esta edición de LaLiga Hypermotion con un doblete ante al Granada. Fue el autor de los dos tantos del equipo. Chupete aprovechó su segunda titularidad consecutiva para devolver la confianza de Pellicer con dos goles que le sitúan, junto a Rafa, como pichichi del equipo, tras estas cuatro primeras jornadas. Adrián Niño, por su parte, también se estrenó ya en la primera jornada, haciendo el 1-1 definitivo ante el Eibar en La Rosaleda.

Solo en la jornada 3, con Jauregi recién salido de lesión, Pellicer pudo contar con sus tres delanteros puros de la primera plantilla. En las dos primeras no estuvo Eneko Jauregi por lesión y en la cuarta, Niño causó baja por su convocatoria con la sub-21. Ahora, para la visita del sábado a Huesca, Pellicer podrá contar con sus tres delanteros, una gran noticia en la parcela ofensiva.

Pellicer tendrá que elegir. Sobre todo si sigue con el esquema de inicio de estas primeras cuatro jornadas, con solo un delantero en el once. En las dos primeras jornadas fue Adrián Niño el elegido; en las dos siguientes, Chupete. Y Eneko Jauregi, cada vez en mejor forma, viene apretando por detrás. Salvo en momentos puntuales, el técnico blanquiazul no ha jugado con dos puntas. Veremos si eso cambia en las próximas jornadas, una vez ya tiene metidos en dinámica a los tres. Si no, bendito problema tener que elegir entre estas tres cartas. Ya lo hubiese querido la pasada temporada...