Dani Sánchez e Izan Merino, ausentes en el entrenamiento; Niño, de vuelta

El Málaga CF volvió a ejercitarse en la tarde de este miércoles en lo que supuso el regreso de Adrián Niño al equipo tras su convocatoria con la selección sub-21. El atacante blanquiazul trabajó al margen del grupo en una sesión en la que Sergio Pellicer contó con dos nuevas bajas por diferentes motivos: Dani Sánchez e Izan Merino.

Más ausencias

Por un lado, Dani Sánchez se ausentó de la sesión por un proceso vírico, aunque su presencia en la expedición de este fin de semana a Huesca no debe peligrar. Por otro lado, Izan Merino se quedó en el gimnasio por unas molestias en su tobillo izquierdo. Habrá que ver cómo evolucionan esos dolores para su participación o no en el choque en El Alcoraz. Además, Adrián Niño hizo labores físicas al margen del grupo en su retorno al equipo.

El resto de lesionados -Carlos Puga, Ramón y Moussa- siguen adelante con sus procesos de recuperación, mientras que Luismi y Álex Pastor guardan reposo tras haber sido intervenidos de sus lesiones.

Rafita, al igual que ayer martes, estuvo con la primera plantilla junto con sus compañeros del Malagueño Andrés Céspedes y Ángel Recio. Este jueves, a partir de las 10:30 horas, el Málaga CF volverá a ejercitarse en las instalaciones de La Rosaleda.