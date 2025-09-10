La maldición del Málaga CF en El Alcoraz de Huesca

La quinta jornada de LaLiga Hypermotion lleva al Málaga CF a visitar este sábado, a partir de las 18.30 horas, al Huesca en El Alcoraz, un estadio que le ha sido esquivo siempre. No fue hasta 2019 cuando el equipo blanquiazul y los del Alto Aragón se midieron por primera vez en la historia en partido oficial, y desde entonces se han visto las caras en tierras oscenses en cuatro ocasiones y los resultados han sido muy negativos para los intereses malaguistas.

El equipo de Sergio Pellicer buscará este sábado ganar por primera vez en su historia en Huesca. En las cuatro ocasiones anteriores que visitó El Alcoraz nunca lo consiguió. De hecho, solo ha sumado un punto y en los otros tres duelos se volvió de vacío. Además, dato sorprendente: nunca ha conseguido marcar un gol en el feudo oscense.

Sin goles en Huesca

La primera visita del Málaga CF a El Alcoraz en la temporada 2019/20 se resolvió con un triunfo local por 2-0. Dos años más tarde, en la 2021/22, los blanquiazules sí que consiguieron sacar un punto, en un encuentro que terminó de la misma forma que empezó, 0-0. En la 2022-23, nuevo tropiezo. El Málaga cayó por 1-0 en otro encuentro en que regresó sin nada en el zurrón. Y el curso pasado (2024-25), volvió a caer por el mismo resultado 1-0. En ese encuentro, al que el Málaga llegó apurado por su situación clasificatoria se hizo más patente que nunca esa maldición de El Alcoraz. Cuando parecía que los de Pellicer se llevarían un premio menor, encajaron un tanto de Javi Pérez en el minuto 97.

El Málaga tiene la misión de ganar por primera vez en Huesca para alargar su buen inicio de temporada -suma 8 de 12 puntos posibles- Y para ello tendrá que marcar, como mínimo, su primer gol en alguna de las porterías de El Alcoraz. Los blanquiazules nunca han podido celebrar un tanto en el Alto Aragón. Tarea extra para los Chupete, Adrián Niño, Eneko Jauregi y compañía.

Resultados históricos

El balance de resultados globales entre ambos equipos también es muy desfavorable a los de La Rosaleda. En esas cuatro temporadas, se vieron las caras en ocho ocasiones, con un triunfo malaguista, dos empates y cinco victorias del Huesca. Toca romper esa maldición de El Alcoraz.