Entrenamiento
Dani Sánchez e Izan Merino siguen al margen a dos días del Huesca-Málaga CF
Sergio Pellicer sí recuperó a Adrián Niño con el resto del equipo tras su periplo internacional con la selección española sub-21
Apenas quedan dos días para el SD Huesca-Málaga CF (sábado, 18.30 horas) y las noticias no mejoran en Martiricos. Las lesiones de media y larga duración están siendo un auténtico quebradero de cabeza para Sergio Pellicer, pero ahora los problemas puntuales también están complicando el próximo once inicial. El equipo completó este jueves una nueva sesión de entrenamiento en La Rosaleda con dos ausencias y solo un regreso esperado.
Dos ausencias
Dani Sánchez e Izan Merino tampoco pudieron reincorporarse con el resto de sus compañeros. Ambos fueron titulares el pasado sábado contra el Granada, apuntaban a desempeñar un papel importante en El Alcoraz y, salvo recuperación de última hora, parece complicado que pueden estar otra vez de inicio. Un proceso vírico mantiene en jaque al lateral zurdo, mientras que el centrocampista ha echado el freno por molestias en su tobillo izquierdo.
Un regreso muy esperado
La única buena noticia fue el regreso de Adrián Niño al césped con el equipo, después de que este miércoles se quedara al margen haciendo trabajo físico. Así, el técnico blanquiazul recupera al delantero después de su periplo internacional -con un gol en seis minutos- para contar con toda la artillería disponible.
El resto de la enfermería no dio ninguna novedad. Carlos Puga, Moussa y Ramón siguen con sus respectivas recuperaciones en el gimnasio. Luismi y Álex Pastor continúan en reposo tras sus distintas operaciones. Andrés Céspedes, Ángel Recio y Rafita completaron el entrenamiento con los jugadores del primer equipo. Este jueves estuvo marcado por la táctica.
El Málaga CF tendrá una última sesión mañana, a partir de las 10.30 horas, para terminar de perfilar los últimos detalles, muy pendientes de si Izan Merino y/o Dani Sánchez pueden estar. Después, será el turno de Sergio Pellicer en rueda de prensa antes de que el equipo ponga rumbo a El Alcoraz, uno de los cuatro campos de Segunda División en el que los blanquiazules no saben aún lo que es ganar.
- La Sagrada: así será la nueva discoteca que abrirá en Málaga 'por y para los malagueños
- Un suizo elige Málaga para pasar su jubilación por sus precios: 'Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, sería imposible vivir en Suiza
- Un turista danés muestra su asombro al descubrir en Málaga la 'calle más grande' que ha visto: 'Es simplemente impresionante
- La falta de mano de obra en Málaga lastrará la mejor cosecha en años de subtropicales y aceitunas
- Rafael Serrano, abogado en Málaga: 'Está prevista una ayuda de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años
- El vecino más longevo de La Malagueta
- La UMA estudiará el acuífero del Bajo Guadalhorce para determinar su capacidad de abastecimiento
- Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: 'Si piensas en comprar tu primera vivienda para vivir, estás a punto de cometer el peor error de tu vida