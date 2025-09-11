El Málaga CF inicia un calendario de mucha altura

El Málaga CF está siendo uno de los grandes equipos de Segunda División en estos primeros compases de temporada. Lo dice la clasificación y el reflejo de la sexta plaza, además del mejor inicio blanquiazul en LaLiga Hypermotion desde el curso 2018/19. Dos victorias y dos empates acompañan hasta el momento. No obstante, el calendario aprieta las tuercas desde esta semana para probar el verdadero nivel de los de Sergio Pellicer, muy castigado por las últimas lesiones.

Después de ganar a la Real Sociedad B y a la UD Las Palmas, y de empatar contra el Eibar y el Granada, la temporada sube varios escalones. Huesca, Cádiz, Burgos, Racing de Santander, Deportivo de La Coruña, Leganés y Andorra son los próximos compromisos para los futbolistas de Martiricos de cara a seguir sumando a esos 8 de 12 puntos posibles.

Septiembre: visitas a dos estadios ‘malditos’

El primer reto llega este mismo sábado contra el Huesca. No tiene el pedigrí mediático de otros rivales de Segunda, pero es un equipo al que el Málaga CF no ha ganado en ninguna de sus cuatro visitas a El Alcoraz. Ni siquiera ha marcado un solo gol. Habrá que ver si esa dinámica cambia con el gran estado de los delanteros blanquiazules y si se puede dar continuidad al buen resultado en Gran Canaria como visitante. El equipo de Sergio Guilló ha perdido a Sergi Enrich después de ser expulsado en el último encuentro.

El Cádiz será el siguiente en pasar por La Rosaleda el domingo 21. En la quinta posición y con el mismo balance de resultados que los de Martiricos, los de Gaizka Garitano se trasladarán con una versión renovada que ha empezado el curso mucho mejor que en la pasada temporada tras el descenso a Segunda.

Cerrará el mes de septiembre la siempre difícil visita a El Plantío. La casa del Burgos es uno de los cuatro estadios de Segunda División en los que el Málaga CF no sabe lo que es conseguir una victoria. ¿Estará Izan Merino como blanquiazul o habrá sido convocado para el Mundial sub-20? El tobillo izquierdo, después del entrenamiento de ayer, lo mantiene en el dique seco.

Octubre: rivales de altura y mediáticos

Pellicer y los suyos seguirán con el recorrido por el norte para visitar el 5 de octubre, al actual líder, el Racing de Santander del exmalaguista José Alberto López. Hasta el momento, inmaculado en la clasificación con pleno de puntos, Asier Villalibre convertido en pichichi de la categoría y las sensaciones, otra vez al inicio del curso, de estar un paso por encima en efectividad de resultados. Será el regreso de Javi Montero a El Sardinero.

A partir de ahí, pendientes del regreso de Carlos Puga tras su lesión, aparece el Deportivo de La Coruña de Antonio Hidalgo para celebrar el Día de la Hispanidad en La Rosaleda. Otro de los equipos colocado en el play off de ascenso con esos ocho puntos y que dota de historia a la parte alta de la clasificación. El equipo gallego también podría perder a David Mella por el Mundial sub-20, aunque Yeremay sigue siendo la gran estrella.

Brasanac podría reencontrarse con el Leganés a final de octubre. / Málaga CF

Leganés y Andorra, aún sin fecha definitiva, aparecen al final de esta interminable lista para cerrar un calendario de primer nivel. Parecen situaciones muy contrapuestas -un equipo que viene de Primera División y el otro de Primera RFEF-, pero son los madrileños los que han cosechado peores resultados hasta ahora. El nuevo equipo de Ibai Gómez está siendo una de las propuestas futbolísticas más interesantes de ver y promete dar algún susto a los de arriba.

Marcados por lesiones

Así que esta es la realidad que le espera al Málaga CF hasta final de octubre. Tan solo se han jugado cuatro jornadas y es muy pronto como para terminar de definir a los blanquiazules. Tampoco están ayudando las lesiones y aún menos las continuas ventanas FIFA, pero ahora Sergio Pellicer y los suyos deben abrocharse el cinturón para afrontar un calendario de altura. Con lesiones muy delicadas en pilares imprescindibles, con otras dudas físicas, de rendimiento, aunque con mucha ilusión por delante.