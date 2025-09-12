Declarado de alto riesgo el partido entre el Málaga CF y el Cádiz CF

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar partido de alto riesgo el partido de fútbol entre el Málaga CF y el Cádiz CF.

Así lo ha dado a conocer el Ministerio del Interior en un comunicado oficial, en el que detalla que el encuentro se celebra el próximo 21 de septiembre y corresponde a la sexta jornada de la Liga de Segunda División.

Este segundo derbi andaluz de la temporada en Segunda División, tras el pasado choque entre el Málaga y el Granada del pasado 6 de septiembre que acabó con empate a dos goles, se disputará en el estadio de La Rosaleda, en la capital malagueña, a partir de las 18.30 horas.