Plaga de bajas en el Málaga CF para la visita a Huesca

El Málaga CF tendrá que sortear más dificultades de cara a su visita de este sábado al Huesca. Sergio Pellicer ha confirmado en la rueda de prensa previa al choque de este sábado en El Alcoraz (18.30 horas) que el equipo blanquiazul suma nuevas ausencias de cara a ese encuentro: Carlos Puga, Josué Dorrio, Dani Sánchez e Izan Merino. Por contra, recupera a Adrián Niño, tras su paso por la selección sub-21, y a Haitam, que volverá a ir convocado muchos meses después, aunque aún no está al 100%.

La semana ha sido horrible para los intereses blanquiazules en lo que a la enfermería se refiere. A principios de la misma se conoció que Carlos Puga estará de baja en torno a un mes por una lesión muscular en el aductor, además de problemas en el pubis, y a lo largo de la semana se han ido sumando nuevos contratiempos. Izan Merino tampoco podrá estar en Huesca por molestias en el tobillo -no pudo completar el entrenamiento de este viernes-, mientras que Dani Sánchez y Dorrio también se caen de la convocatoria por un proceso vírico que les ha impedido ejercitarse con normalidad.

Numerosas bajas

Esto hace que el Málaga CF tenga que viajar a Huesca con hasta ocho bajas: Carlos Puga, Dani Sánchez, Izan Merino, Josue Dorrio, Luismi, Moussa, Ramón y Álex Pastor, que ya no volverá a competir este curso.

En el plano positivo, Pellicer recupera a Adrián Niño, que este miércoles se reincorporó a la dinámica blanquiazul tras su convocatoria con la sub-21, en la que solo jugó seis minutos y marcó un gol. Además, la gran noticia en la lista será la inclusión de Haitam, que vuelve a una convocatoria un año después. El técnico blanquiazul desveló que irá citado, aunque no esté todavía al 100%. También irán convocados los canteranos Recio y Rafita para cubrir las ausencias en defensa.