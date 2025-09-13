Las notas de los jugadores del Málaga CF frente al Huesca

El Málaga CF encajó la primera derrota de la temporada en la visita a Huesca. Perdió por 1-0 en la última jugada del partido. Analizamos la actuación de los jugadores blanquiazules, uno por uno, en su visita a El Alcoraz.

Alfonso Herrero (4) Batido. Pudo hacer más en el gol, aunque el remate fue cercano. No tuvo demasiado trabajo en el resto del partido.

Diego Murillo (4) Exigido. Desplazado al lateral derecho. Muchas dificultades para sacar el balón.

Recio (5) Cumplidor. Salvo en algún error puntual, no hizo mal partido en líneas generales.

Javi Montero (5) Concentrado. Bien tareas defensivas. Errático en algunos envíos largos.

Víctor García (3) Trabado. Mejor en defensa que en ataque. Muy impreciso con balón.

Dotor (4) Desdibujado. No encontró el balón. Sin incidencia en el juego de ataque. Muy gris.

Juanpe (5) Asentado. Cumplió su función en el centro del campo. Sin complicaciones.

David Larrubia (3) Irreconocible. Mal partido del ‘10’. No le salió nada. La tuvo en el descuento, remató demasiado centrado.

Joaquín Muñoz (5) De menos a más. Sufrió de carrilero. Mejoró en la segunda mitad cuando pasó a la banda izquierda.

Lobete (4) Perdido. Sigue sin cuajar partiendo desde la banda. Dio un larguero en los primeros minutos.

Chupete (4) Bregador. Se fajó con los centrales, batalla continua. Se le escapó el control en la única ocasión que tuvo.

Suplentes

Brasanac (5) Aseado. Debut a buen nivel. Se notó su presencia en el centro del campo.

Adrián Niño (4) Desconectado. Apenas pudo combinar con los compañeros.

Rafa Rodríguez (5) Enérgico. Aportó brega en los minutos finales.

Dani Lorenzo (5) Participativo. Dio pausa con el balón. Le faltó pegada.