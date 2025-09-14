Último fichaje
El debut de Brasanac, nota positiva de la derrota en Huesca
La entrada del centrocampista serbio, al que se le vio bien físicamente, mejoró al equipo en la segunda mitad de un partido gris en líneas generales de los de Sergio Pellicer
La visita de este pasado sábado a Huesca dejó la mala noticia de la primera derrota del Málaga CF en lo que va de LaLiga Hypermotion. Tras cuatro jornadas invictos -dos victorias y dos empates-, los de Pellicer cayeron en El Alcoraz (1-0), pero entre tanta sensación de pesimismo por la forma en que se produjo el tropiezo y por las malas sensaciones que dejó el equipo, también hay que rescatar notas positivas.
Debut de Brasanac
Una de las mejores noticias del partido en Huesca fue el debut de Darko Brasanac, último fichaje blanquiazul. El centrocampista serbio salió en la segunda parte y su actuación fue buena. No solo por lo que hizo en el plano personal, sino por lo que le provocó al equipo. El conjunto malagueño dio un paso adelante en esa segunda mitad de encuentro, y en parte fue por ese empuje y consistencia que aportó Brasanac en sus primeros minutos con la camiseta blanquiazul. Se le vio bien físicamente, ayudando en labores defensivas, corrigiendo errores propios y ajenos, y con un buen trato de balón para aclarar jugadas.
Notas positivas
Entre las cosas positivas del encuentro también estuvo el estreno a buen nivel de Ángel Recio. Pellicer confío en el canterano ante las bajas en defensa y el capitán del filial cumplió. Fue despojándose de los nervios conforme avanzó el encuentro y estuvo firme en labores defensivas. Cometió algún error con el balón que no se puede permitir en esta categoría, pero en líneas generales su debut estuvo a la altura.
En un partido tan gris en lo ofensivo, es difícil destacar a nadie de centro del campo hacia adelante. Pero también hay que valorar los minutos de Dani Lorenzo en la segunda parte. Estuvo participativo y asociativo con balón, solo le faltó algo más de mordiente en las cercanías del área. El Málaga necesita al mejor Dani Lorenzo entre líneas.
