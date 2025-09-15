El Málaga CF se queda 10º en la clasificación

El Málaga CF ha cedido varios puestos en la clasificación tras la derrota sufrida este sábado en Huesca (1-0), la primera de la temporada en el casillero de los blanquiazules. Tras cinco jornadas disputadas, las diferencias todavía son pequeñas y un resultado positivo o negativo te hace subir o bajar varios puestos cada semana. En este caso, los de Sergio Pellicer caen desde la zona de play off hasta la 10ª posición, pase lo que pase en el partido de este lunes que enfrenta al Real Zaragoza y al Albacete.

El conjunto de Martiricos se mantiene con los 8 puntos que albergaba antes de esta jornada. Tras cinco partidos, se queda en la zona media de la clasificación con 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. El tropiezo ha provocado que equipos como el propio Huesca, el Burgos, el Andorra o Las Palmas le hayan superado en la clasificación.

El Racing, pese a su sorprendente derrota en casa frente a la Cultural Leonesa (2-4), seguirá como líder una jornada más, con 12 puntos. Seguido de Deportivo de la Coruña, Valladolid y Cádiz, con 11. Cierran la zona de play off el Andorra y el Huesca, con 10.

Para ver qué cuatro equipos ocupan la zona de descenso tras esta quinta jornada hay que esperar al Zaragoza-Albacete de este lunes. Ahora mismo, lo ocupan, precisamente, el Zaragoza y Castellón, con 2 puntos, y el Albacete y el Granada, con 1. Si Zaragoza o Albacete ganan, saldrán de ahí.