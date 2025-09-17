Izan Merino, convocado por España para el Mundial sub-20

Magníficas noticias para Izan Merino, no tan buenas para el Málaga CF. El centrocampista blanquiazul ha sido incluido por Paco Gallardo en la lista de la selección española para el Mundial sub-20. El malagueño, que sigue arrastrando problemas en el tobillo izquierdo, deberá incorporarse este domingo a la convocatoria de la Rojita.

El Málaga CF ya contemplaba esta posibilidad que ahora se ha confirmado. El equipo blanquiazul perderá una pieza fundamental un mínimo de tres semanas, que serán más si España va avanzando en el torneo. España está encuadrada en un grupo junto a Marruecos (28 de septiembre), México (1 de octubre) y Brasil (4 de octubre). La final será el 19 octubre, así que, si España la alcanza, la ausencia de Izan se extenderá a un mes, aproximadamente.

Molestias en el tobillo izquierdo

El mediocentro malagueño volvió a ejercitarse en solitario en el gimnasio en el segundo entrenamiento de la semana, así que su presencia en el encuentro de este domingo frente al Cádiz en La Rosaleda (18.30 horas) ya estaba en duda. Izan ya se perdió el último partido en Huesca por molestias en el tobillo izquierdo y esos problemas no terminan de remitir y le están impidiendo entrenar junto al resto del equipo. Habrá que ver hasta cuándo duran esos problemas y si tienen alguna incidencia en su convocatoria con España.