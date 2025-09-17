Izan Merino, seria duda para el derbi ante el Cádiz

El Málaga CF, muy pendiente a Izan Merino. El mediocentro malagueño volvió a ejercitarse en solitario en el gimnasio en el segundo entrenamiento de la semana y se convierte en seria duda para el encuentro de este domingo frente al Cádiz en La Rosaleda (18.30 horas). Izan ya se perdió el último partido en Huesca por molestias en el tobillo izquierdo y esos problemas no terminan de remitir y le están impidiendo entrenar junto al resto del equipo, lo que complica su presencia ante el cuadro amarillo.

Avanza la semana e Izan Merino sigue sin estar al 100%. En este momento, hay muchas dudas de que pueda recuperarse a tiempo para la cita ante los gaditanos, aunque no está todavía descartado. El hecho de que el encuentro sea el domingo le da más tiempo de recuperación, pero por ahora sigue al margen.

Además, Izan Merino y el Málaga CF están muy pendientes de la Federación Española. En las próximas horas debe salir la convocatoria de España para el Mundial sub-20, una lista en la que podría estar incluida el centrocampista malagueño. Si finalmente está entre los elegidos por Paco Gallardo, Izan se perderá en torno a un mes de competición. Si España llega lejos en el torneo no volvería a jugar de blanquiazul hasta finales de octubre.

Entrenamiento blanquiazul

Dani Sánchez y Josue Dorrio, de nuevo en dinámica grupal. Izan Merino permaneció en el gimnasio, al igual que Carlos Puga y los lesionados de larga duración Ramón y Moussa. Luismi y Pastor, reposo domiciliario.

Este jueves, en sesión vespertina, tercer entrenamiento del Málaga CF esta semana en las instalaciones de La Rosaleda.