Enfermería
Joaquín Muñoz aumenta el calvario de las lesiones en el Málaga CF
El extremo malagueño sufre una lesión en el aductor derecho que le ha impedido entrenarse este jueves con el resto de la plantilla
La historia de nunca acabar en el Málaga CF en este comienzo de temporada. Otro lesionado más. El club blanquiazul ha informado que Joaquín Muñoz no pudo ejercitarse este jueves con el resto de la plantilla por una lesión en el aductor derecho, lo que le convertirá en una nueva baja para el encuentro de este domingo en La Rosaleda frente al Cádiz (18.30 horas).
Nueva lesión muscular en el equipo blanquiazul, en una zona parecida a la de Carlos Puga, que le tendrá de baja en torno a un mes. El club ha señalado que Joaquín Muñoz está pendiente de que se le realicen pruebas médicas para determinar un alcance más exacto de las dolencias.
Joaquín se une a la enfermería y será baja, como mínimo, para el encuentro frente al Cádiz. Un nuevo problema para Pellicer que ya cuenta con las de Luismi, Carlos Puga e Izan Merino, además de los lesionados de larga duración -Ramón, Moussa y Álex Pastor-.
