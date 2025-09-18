Las lesiones no dan tregua al Málaga CF

La historia de nunca acabar en el Málaga CF en este comienzo de temporada. Otro lesionado más. El club blanquiazul informó de que Joaquín Muñoz no pudo ejercitarse este jueves con el resto de la plantilla por una lesión en el aductor derecho, lo que le convertirá en una nueva baja para el encuentro de este domingo en La Rosaleda frente al Cádiz (18.30 horas).

Nueva lesión muscular en el equipo blanquiazul, en una zona parecida a la de Carlos Puga, que le tendrá de baja en torno a un mes. El club señaló que Joaquín Muñoz está pendiente de que se le realicen pruebas médicas para determinar un alcance más exacto de las dolencias.

Joaquín se une a la enfermería y será baja, como mínimo, para el encuentro frente al Cádiz. Un nuevo problema para Pellicer que ya cuenta con las de Luismi, Carlos Puga e Izan Merino, además de los lesionados de larga duración -Ramón, Moussa y Álex Pastor-.

De lesión en lesión

El equipo de Pellicer ha acumulado problemas de todo tipo durante la pretemporada y el arranque de competición oficial. La de Joaquín Muñoz es la tercera lesión muscular que se da en lo que va de curso en las filas blanquiazules. Carlos Puga también está con problemas en el aductor, además de una osteopatía dinámica de pubis, que le va a hacer estar de baja en torno a un mes. Ya se perdió el encuentro en Huesca. Además, nada más aterrizar en Málaga, Eneko Jauregi sufrió una lesión «miotendinosa en el aductor largo de su pierna derecha» que le hizo perderse toda la pretemporada y las primeras jornadas de LaLiga Hypermotion. Debutó ya en la jornada 4.

Pero no solo ha habido problemas musculares, ha habido contratiempos de todo tipo. Sin ir más lejos, Izan Merino lleva desde la pasada semana sin poder entrenarse con normalidad por dolores en el tobillo. Fue baja en el choque en Huesca y también lo será para este domingo contra el Cádiz. Aunque ese problema no ha evitado que sea citado para el Mundial sub-20 con la selección española, lo que le puede tener un mes fuera.

Los ‘cruzados’ también han atacado al Málaga esta temporada. Álex Pastor se hizo una ‘triada’ durante un entrenamiento -ya ha sido operado- y se perderá toda la temporada. De hecho, ha cedido su ficha para que el club pudiese incorporar a Brasanac. Ese fichaje se hizo necesario porque Luismi, en la primera jornada de Liga, sufrió un golpe en la cara y le produjo varias fracturas maxilofaciales. Estará fuera 3-4 meses. Además, Alfonso Herrero se ausentó parte de la pretemporada por una brecha en la cara que le tuvo dos semanas parado -llegó justo al inicio de Liga- y la pasada semana Dorrio y Dani Sánchez tampoco estuvieron disponibles por un proceso vírico.

Muchos problemas, demasiados, en este comienzo de temporada. Las bajas se habían acumulado en la parcela defensiva y en el mediocentro, ahora atacan también a la zona ofensiva. Otra ausencia a solventar por Pellicer. Lobete y Dorrio, ya recuperado de esa enfermedad, opciones más claras para sustituirle ante el Cádiz.