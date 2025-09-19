Adrián Niño no entrena y es seria duda para el partido frente al Cádiz

Y otra más. Vaya racha. El Málaga CF va a dos lesiones por semana. Si este jueves se conoció la lesión en el aductor derecho de Joaquín Muñoz -pendiente de pruebas-, este viernes ha sido Adrián Niño el que no ha podido entrenarse con el grupo por unas molestias en el tobillo izquierdo, lo que lo convierten en seria duda para el encuentro de este domingo frente al Cádiz en La Rosaleda.

Desde el club blanquiazul trasladan que su participación en el choque aún no está descartada y que será este sábado cuando se pruebe, en la última sesión antes del choque, pero está claro que a dos días del encuentro, ese tobillo no está en perfectas condiciones. De confirmarse su baja, se unirá a una larga lista de futbolistas que no estarán disponibles para la cita: Joaquín Muñoz, Izan Merino, Carlos Puga, Luismi, Ramón, Moussa... además de Álex Pastor, baja para toda la temporada.

Las lesiones están golpeando fuertemente al Málaga CF en este inicio de temporada. Ha perdido a futbolistas muy importantes para largos periodos y en las últimas semanas se van sumando problemas musculares como los de Carlos Puga o Joaquín y otras molestias que impiden estar al 100% como las de Izan o Adrián Niño.