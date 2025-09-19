Pellicer: "Si estamos centrados, somos un equipo muy complicado"

Sergio Pellicer habla en sala de prensa a dos días de la visita del Cádiz a La Rosaleda. La actualidad del Málaga CF está rodeada de lesiones y el técnico blanquiazul fue preguntado por esta plaga que está afectando al equipo blanquiazul. "Hay seis jugadores de la alineación contra el Betis (Trofeo Costa del Sol) que ahora no están". El último en caer ha sido Adrián Niño, aunque el técnico no lo descarta del todo para el domingo: "Decidiremos, a ver cómo tiene la inflamación del tobillo".

Rival: Cádiz

"Hay que enfocarse en el rival. Ha hecho un inicio muy bueno, un equipo solidario, trabajado. Está siendo muy eficaz en las áreas. Es un equipo que maneja muy bien los contextos de los partidos. Ha ganado partidos en la última jugada. En campo del Sanse fue capaz de empatar después de encajar tres goles. Está en buen estado de forma en la zona de ataque. Me imagino que van a querer hacer un partido largo, saben que en casa queremos llevar el peso del partido. No podemos caer en la trampa, tenemos que ser nosotros. En otros partidos hubo momentos buenos, tiene que ser ese Málaga. Darle continuidad. Encontrar mejores soluciones".

Lesión de Adrián Niño

"Tenemos cuatro lesiones de larga duración. Luego la de Puga, muscular. Lo de Izan, el tobillo y la selección. Lo de Joaquín. Adrián no ha entrenado se dobló el tobillo, era imposible. Vamos a ver este sábado. Nos separa de lo que queremos. Ante las adversidades, soluciones y un paso hacia adelante. Hay seis jugadores de la alineación ante el Betis que ahora no están. Cualquier equipo del mundo tendría problemas. Un poquito de empatía en el análisis. Yo, vosotros... para que la afición reciba un mensaje equilibrado. Vamos a ver el tema de Adrián, quiere. La semana pasada entrenó día y medio. Tenemos que ser cautos. Que demos todos un paso hacia adelante. Nos está golpeando. No sé si es mala suerte. Esperemos que lo de Joaquín no sea mucho. El fútbol es lesivo. No hay psicosis, nos está golpeando. Decidiremos con Niño, a ver cómo tiene la inflamación del tobillo".

Derrota en Huesca

"Pasan 19 segundos entre lo de Rafa y el gol. Tenemos que ir al límite en cada acción. En la segunda parte estuvimos cerca, sin ser brillantes. Es el tema en el que estoy incidiendo. Focalizarse y prestar atención. Si estamos centrados, somos un equipo muy complicado. Si no, somos un equipo muy normalito. El equipo siempre ha estado en partido. Ha habido momentos mejores y peores".

Convocatoria de Izan con la selección

"Primero, orgullosos por Izan. Es querido por muchos equipos y nos representa en una cita con la selección. Estoy contento por Izan. Me focalizo en encontrar las soluciones. Recuperamos a Dorrio y Dani Sánchez. Mucho orgullo para nosotros, que un chico de aquí nos represente en una cita mundialista".

Plaga de lesiones

"Lo llevo como cuando pierdes un partido, no puedes ni dormir. Hemos una sesión más analítica, por grupos. Para evitar... Tenemos que llegar al mejor nivel al partido. Nos afecta a todos. Hay análisis muy exhaustivo. A veces son lesiones fortuitas. Va a haber más. Cada partido... Luismi, Álex Pastor... Lesiones graves. Eso hace que tengamos empatía, que nos unamos más. Hay un proceso y un camino, en el que tenemos que ayudarnos todos. Recio compitió y fue de los mejores. Eso es ambición. El mensaje es muy claro. Todos queremos ganar".

Gabilondo y Einar Galilea

"No busquemos... Estamos generando situaciones que no van acorde. Si ahora no juegan, tendrán que esperar. Decisiones técnicas. El mensaje que tiene que recibir la afición tiene que ser acorde. Información. Son estados de forma. El que toma decisiones soy yo. El domingo habrá sorpresas. Mirad el tema de las lesiones. Todos los jugadores tienen que estar preparados. Estamos teniendo muchos obstáculos. Jokin lo va a entender, y cuando salga rendirá. El motivo es una decisión técnica".

Brasanac

"Darko va a ir a más. Nos dio muy buenos minutos. En ganar esa segunda jugada y estar en campo rival. A campo abierto, nos costó más. Ha hecho muy buena semana y nos va a ayudar".

Dani Sánchez y Dorrio

"Han hecho muy buena semana. A lo mejor no pueden estar al 100%, pero nos van a ayudar. Tienen su proceso y lo están intentando. Nos van a ayudar durante el transcurso del partido".