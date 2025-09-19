El Málaga CF, quinto límite salarial más alto de LaLiga Hypermotion

LaLiga ha dado a conocer este viernes los límites salariales de todos los clubes de Primera y Segunda División. Según los datos desvelados por la patronal, el Málaga CF sigue avanzando y se establece en la zona noble de la categoría de plata en este apartado. Los blanquiazules, con 11,71 millones de euros, son el quinto tope salarial más alto de toda LaLiga Hypermotion.

El club blanquiazul arranca la temporada 2025-26 con casi 2 millones más de límite salarial que al inicio de la anterior campaña. En septiembre de 2024, el tope blanquiazul era de 9,81 millones de euros y ahora de 11,71. Sin embargo, la cifra es algo inferior de la que disponía el Málaga tras el pasado mercado de invierno, que se elevó hasta los 11,84.

Quinto tope salarial más alto

La cifra de 11,718 millones de euros sitúa al Málaga CF en la parte alta de la categoría. En zona de play off. El club blanquiazul cuenta con el quinto tope de gasto en plantilla más alto de LaLiga Hypermotion, solo por detrás de los tres equipos recién descendidos de Primera División -Leganés (14,773), Las Palmas (13,377) y Valladolid (12,165)- y el Racing de Santander (12,106).

Límites salariales de Primera y Segunda División. / LaLiga

Los blanquiazules aparecen quintos en esta lista (11,718), seguido muy cerca de otros clubes que también superan los 11 millones de euros de tope salarial: Huesca (11,503), Sporting de Gijón (11,492), Deportivo de la Coruña (11,490), Castellón (11,334) y Zaragoza (11,301). El Córdoba, con 10,092 millones, completa el vagón de equipos que están por encima de los 10 millones de límite.

Ya por detrás llegan el Eibar (8,985), Albacete (8,511), Burgos (8,507), Mirandés (7,891), Cádiz (7,065), Cultual Leonesa (6,898), Ceuta (6,713), Andorra (6,461), Granada (4,298) y Almería (3,395). Sorprende ver al Almería cerrando esta lista, dada la plantilla que tiene, por lo que estará claramente excedido. De la Real Sociedad B no hay datos, porque computan junto al Primer equipo.