Uno por uno
Las notas de los jugadores del Málaga CF frente al Cádiz
El Málaga CF sufrió su segunda derrota consecutiva en el derbi andaluz en La Rosaleda frente al Cádiz, que se llevó el partido con un solitario tanto de Sergio Ortuño
Segunda derrota consecutiva del Málaga CF. A remolque tras un mal inciio de partido que costó el gol de Sergio Ortuño. Dominó y se volcó sobre la puerta amarilla en los minutos finales, pero no pudo rescatar ni el punto.
Alfonso Herrero (6)
Vendido. Dejó alguna intervención de mérito. En el gol, paró el primer disparo y nada pudo hacer en el rebote.
Diego Murillo (5)
Sólido. Sufrió con Efe, pero cumplió en defensa. Limitaciones en campo contrario para atacar.
Einar Galilea (3)
Descolocado. Dificultades para sacar el balón por la derecha. Lento y blando.
Javi Montero (2)
Error de bulto. La pifió en la salida de balón y costó un gol. Jugó en el perfil diestro en la segunda parte.
Víctor García (4)
Sustituido. Fue cambiado al descanso. Sufrió por banda en los primeros 45 minutos.
Brasanac (4)
Asfixiado. Cambiado también al descanso. Intentó romper líneas con desmarques de ruptura. Le falta en lo físico.
Juanpe (5)
Intermitente. Le costó aparecer y mostrarse con balón. Desbordado.
David Larrubia (6)
Coraje. De menos a más. Se echó el equipo a la espalda en el tramo final.
Dani Lorenzo (7)
Activo. De lo mejor. Buen partido entre líneas. Le falta contundencia en el área rival.
Adrián Niño (5)
Lesionado. Llegó justo y duró media hora. Se fue lesionado. Jugó de extremo.
Chupete (4)
Desasistido. Muy solo, haciendo la guerra con los centrales. Flojo partido.
Suplentes
Lobete (4)
Desacertado. Errático en el área.
Dani Sánchez (5)
Profundo. Mejoró la banda con su salida al campo.
Rafa Rodríguez (5)
Rafa. Empuje. Le puso energía en el tramo final
Dotor (5)
Participativo. Se movió bien entre líneas.
Eneko Jauregi (3)
Fallón. Tuvo dos claras en 10 minutos y las erró.
