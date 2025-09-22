Camiseta
Así es la camiseta del 'Malagaverso' del Málaga CF
Ya está a la venta en las tiendas oficiales del club blanquiazul
La Opinión
El Málaga CF ha lanzado una nueva camiseta, una edición especial y limitada que aúna al club, a la ciudad y a la cultura geek. La combinación fusiona el espíritu deportivo con la pasión por los cómics, series, películas y videojuegos, ofreciendo una prenda única para coleccionistas y aficionados al fútbol. Los futbolistas la lucieron a su salida a La Rosaleda en el partido frente al Cádiz.
La camiseta parte de las tradicionales franjas verticales del Málaga CF, reinterpretadas como viñetas de cómic con formas ligeramente irregulares, simulando una página ilustrada. La elástica tiene una base blanca sobre la que destacan las viñetas y los dibujos, que resaltan en diversas tonalidades de azul.
El diseño mezcla un estilo doodle con ilustración tipo cómic, generando una estética espontánea, dinámica y rica en detalles, ideal para invitar a la observación y generar conversación visual.
Toda la temática gira entorno al club y a la ciudad, empleando a personalidades tan destacadas como ‘Juanito’ o Peiró, y recorriendo las localizaciones más emblemáticas como, por ejemplo, La Farola, La Manquita y, obviamente, La Rosaleda.
Disponible a la venta de manera online y desde este lunes, 22 de septiembre, en las tiendas oficiales MCF del Estadio La Rosaleda y Larios 3.
