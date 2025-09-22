LaLiga Hypermotion
Clasificación: El Málaga CF sigue en la zona media
El conjunto blanquiazul se queda 11º, justo en la mitad de la tabla, a 3 puntos del play off y la misma distancia del descenso
Pese a sufrir su segunda derrota consecutiva este domingo frente al Cádiz (0-1), el Málaga CF sigue instalado en la zona media de la tabla de LaLiga Hypermotion. Los blanquiazules comenzaron la jornada en 10ª posición y la terminan en la 11ª, con 8 puntos.
El equipo de Sergio Pellicer está situado justo en la mitad de la clasificación de Segunda tras seis jornadas en las que han cosechado 2 victorias, 2 empates y otras 2 derrotas. Ahora mismo, están situados justo a 3 puntos de los puestos de play off y la misma distancia de la zona descenso.
En lo más alto de la tabla se encuentran el Deportivo de la Coruña y el Cádiz, verdugo en La Rosaleda del Málaga CF. Ambos están en ascenso directo con 14 puntos, pero los gallegos son líderes por tener un mejor average general. Los puestos de play off son para el Racing de Santander (13 puntos), Valladolid (11), Andorra (11) y Las Palmas (11).
Por abajo, el Córdoba es el que marca la zona de descenso con 5 puntos. Y tiene por detrás a la Cultural Leonesa (4 puntos), al Zaragoza (3) y al Granada, colista con solo 2 puntos. El conjunto nazarí fue protagonista del encuentro que cerró la jornada este lunes. Los de Pacheta sacaron un empate en El Plantío frente al Burgos (1-1) que no les sirve para abandonar el farolillo rojo.
