Entrenamiento
El Málaga CF se entrena en la Ciudad Deportiva con ocho ausencias
El equipo blanquiazul se ejercitó este lunes en Arraijanal, tras perder frente al Cádiz el domingo, con hasta ocho ausencias
El Málaga CF se ‘mudó’ este lunes a la Ciudad Deportiva para completar el primer entrenamiento de la semana tras la derrota frente al Cádiz. Los de Pellicer se trasladaron de su recinto habitual de trabajo, y así durante toda la semana, para completar una sesión en la que los titulares en el encuentro del domingo trabajaron en la recuperación y en la que hubo hasta 8 bajas.
Múltiples ausencias
Los futbolistas que jugaron más de 45 minutos frente al Cádiz trabajaron a menor ritmo, a excepción de Alfonso Herrero, que hizo trabajo de portería junto a Carlos López y Andrés Céspedes. Mientras tanto, la enfermería sigue repleta. Adrián Niño estuvo al margen tras esos problemas de tobillo que arrastraba de la pasada semana y que le impidieron jugar más de 30 minutos contra el Cádiz. También trabajaron en solitario Ramón, Moussa, Puga y Joaquín Muñoz. Además, Luismi y Álex Pastor, lesionados de larga duración, siguen sin poder ejercitarse.
Izan, con España sub-20
El largo cupo de ausencias lo completó Izan Merino, incorporado ya a la convocatoria de la selección española para el Mundial sub-20, pese a esas molestias en el tobillo.
Los blanquiazules descansarán este martes y ya trabajarán el resto de la semana con la mente puesta en la visita del domingo al Burgos en El Plantío (16.15 horas).
