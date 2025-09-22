Segunda División
Segundo técnico destituido en LaLiga Hypermotion
La Cultural Leonesa prescinde tras seis jornadas de Raúl Llona, el técnico que lo devolvió a la categoría de plata
EFE
La Cultural y Deportiva Leonesa ha rescindido el contrato de Raúl Llona como entrenador del primer equipo después de que el equipo encajara el pasado sábado la derrota ante el CD Castellón (1-3) que precisamente estrenó nuevo técnico en el Reino de León.
Raúl Llona es el segundo entrenador destituido en lo que va de temporada en los rivales del Málaga CF. El primero fue Johan Plat en Castellón. El conjunto leonés se encuentra en puestos de descenso, con 4 puntos de 18 posibles.
En el comunicado emitido por la entidad se recuerda la etapa de algo más de dos temporadas del técnico riojano al frente del equipo "contribuyendo al crecimiento de la entidad y logrando, el pasado curso, el ascenso a LaLiga Hypermotion tras quedar campeón de grupo en Primera Federación", siendo lider del grupo 1 de Primera RFEF desde la primera a la última jornadas.
Desde el club se agradece a Raúl Llona "su trabajo, profesionalidad y dedicación durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo culturalista, así como su implicación en el club a todos los niveles" y, asimismo, se reconoce también "la labor del cuerpo técnico que le ha acompañado durante esta etapa en León" y que dejará de pertenecer también a la Cultural.
Llona deja al equipo leonés después de debutar con él en la categoría de plata, en vigésima posición -puesto de descenso- después de haber logrado una victoria, en el terreno del Real Racing (2-4) y un empate (0-0) ante el CD Leganés en el Reino de León, junto a las derrotas en Burgos (5-1), UD Almería (0-1) y Gijón (1-0).
