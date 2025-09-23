Málaga CF: Los intocables de Sergio Pellicer

Sergio Pellicer ya ha usado a la mayoría de su plantilla en estas seis primeras jornadas de LaLiga Hypermotion. Algunos con más oportunidades que otros. Y lo que va quedando claro es quiénes son esos futbolistas, hasta el momento, intocables para el técnico de Nules. Tras seis partidos, solo hay tres jugadores que han estado siempre presente en las alineaciones titulares: Alfonso Herrero, Javi Montero y David Larrubia.

Más minutos jugados

Como suele ser habitual, Alfonso Herrero ha sido el jugador más utilizado por Pellicer en este arranque de competición. Pese a llegar a justo al estreno tras sufrir una brecha en la frente durante la pretemporada, el meta blanquiazul ha disputado todos los minutos hasta la fecha. Pero en lo que respecta a jugadores de campo, son Javi Montero y David Larrubia los únicos que siempre han estado de inicio. El central sevillano ha jugado cinco partidos al completo y solo fue sustituido frente al Cádiz, a los 82 minutos de partido. Por su parte, el ‘10’ blanquiazul también ha completado cinco encuentros y solo fue al banquillo frente al Granada a los 78 minutos de encuentro.

Ausentes por obligación

Herrero, Montero y Larrubia son los únicos que no han faltado nunca en la foto del once titular, pero hay otros que si las circunstancias lo hubieran permitido podrían entrar en ese grupo. El caso más evidente es el de Izan Merino. En los cuatro partidos que estuvo disponible, siempre fue titular. Disputó tres partidos al completo y 67 minutos contra la Real Sociedad B. Luego ya se perdió la 5ª y 6ª jornada por molestias en el tobillo y en los próximos partidos tampoco podrá ser utilizado al estar concentrado con España para la disputa del Mundial sub-20 en Chile. Al igual que Izan Merino, Carlos Puga también fue titular en las cuatro primeras jornadas, en las que estuvo disponible. Se lesionó contra el Granada en la cuarta jornada, y sigue lesionado. Fue dueño y señor de la banda hasta que su musculatura dijo basta. Casualidad o no, la ausencia de Izan y Puga ha coincidido con las primeras dos derrotas del equipo blanquiazul.

Las múltiples lesiones que ha sufrido el Málaga CF en este arranque de temporada han evitado que pudiera haber otros jugadores en este selecto grupo de intocable. Luismi es una pieza fundamental en este equipo, pero todavía faltan 2-3 para verlo sobre el césped de nuevo. Solo pudo estar en la primera jornada, en la que a los 18 minutos sufrió varias fracturas maxilofaciales de las que ya ha sido operado. El que ya no volverá esta temporada es Álex Pastor. Titular en los dos primeros duelos ligueros, hasta que sufrió una ‘triada’ en un entrenamiento.

En total, ya son 21 futbolistas diferentes los que han actuado en alguna ocasión de titular. Los últimos en incorporarse a esta lista, Darko Brasanac y Einar Galilea. Además de los lesionados de larga duración -Ramón y Moussa- y Carlos López, guardameta suplente, solo Jokin Gabilondo, Aarón Ochoa, Josue Dorrio y Haitam -recientemente recuperado- no han tenido la oportunidad de estar de inicio.