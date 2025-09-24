El Málaga CF prepara la visita a Burgos con Adrián Niño al margen

Tras una sesión suave el lunes y descansar este martes, el Málaga CF completó su segundo entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva MCF para preparar la visita de este domingo (16.15 horas) al Burgos. En la sesión de este miércoles hubo hasta ocho ausencias, entre las que estuvo Adrián Niño, aquejado de esos problemas en el tobillo que le mantienen como duda para la visita a El Plantío.

Los de Sergio Pellicer continúan trabajando en la Ciudad Deportiva mientras se pone a punto el césped del Anexo y La Rosaleda. Los lesionados Ramón, Moussa, Joaquín, Puga y el propio Adrián Niño se quedaron, precisamente, en el estadio de Martiricos haciendo labores de recuperación. Tampoco estuvieron los lesionados de larga duración Luismi y Álex Pastor. Completó el cupo de bajas Izan Merino, concentrado con la selección española en Chile para la disputa del Mundial sub-20. El jugador del filial Ángel Mateo fue la novedad en el entrenamiento.

La sesión de este miércoles estuvo compuesta por una parte inicial donde el trabajo físico fue el protagonista y luego los pupilos blanquiazules trabajaron aspectos técnico-tácticos con balón y partidillos en espacio reducido. Este jueves, nueva sesión en la Ciudad Deportiva a partir de las 10.30 horas.