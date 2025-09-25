El Málaga CF sigue preparando la visita a Burgos sin novedades

El Málaga CF continuó este jueves con su preparación de la visita al Burgos (domingo, 16.15 horas) con una nueva sesión en la Ciudad Deportiva en la que no hubo novedades destacadas. A falta de solo dos entrenamientos antes de viajar hasta tierras burgalesas, Adrián Niño sigue al margen por esos problemas en el tobillo, lo que hace presagiar que se unirá a la larga lista de bajas para el choque en El Plantío.

Los disponibles se ejercitaron un día más a las órdenes de Sergio Pellicer en el campo principal de la nueva ciudad deportiva en Arraijanal. En un entrenamiento que duró unas dos horas, los blanquiazules se emplearon en ejercicios en espacio reducido con balón, técnicos, tácticos, más centros y remates y un partidillo a campo completo. El canterano Ángel Mateo volvió a formar parte de la sesión.

Lista de lesionados

Por su parte, los lesionados se quedaron en La Rosaleda, avanzando en sus procesos de recuperación. Ramón, Moussa, Carlos Puga, Joaquín Muñoz y Adrián Niño trabajaron en Martiricos. El único que tenía opciones de recuperarse a tiempo para el choque era Adrián Niño, pero avanza la semana y las molestias no remiten. Y solo quedan ya dos entrenamientos antes de poner rumbo a Burgos. Se complica su presencia. Por otro lado, Álex Pastor y Luismi siguen guardando reposo domiciliario, mientras que Izan Merino está concentrado con la selección española para la disputa del Mundial sub-20.

Este viernes, a partir de las 10.30 horas, penúltima sesión de la semana, de nuevo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fundación MCF. Tras el entrenamiento hablará Sergio Pellicer en la sala de prensa de La Rosaleda.