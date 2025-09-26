David Larrubia seguirá en el Málaga hasta 2028

"Me voy a quedar. Yo quiero y el club también". Dicho y hecho. Una de las grandes preocupaciones del malaguismo está a punto de cerrarse oficialmente de manera satisfactoria. El Málaga CF y David Larrubia han llegado a un acuerdo para que el jugador del barrio de La Luz siga en el club de Martiricos hasta junio de 2028, una temporada más de lo que tenía ya firmado.

El club y el entorno del jugador llevaban varios meses buscando una entente cordial que, finalmente, se ha producido y para el que solo falta la confirmación oficial. Su salario mejora de forma considerable respecto a lo que tenía en su ficha para esta presente temporada 2025/2026 y la cláusula de rescisión también sufre un aumento considerable, subiendo hasta los ocho millones de euros, para evitar fugas a otros clubes, como ha pasado con otros canteranos.

ADN Málaga

El malagueño es puro ADN Martiricos. Llegó a La Academia como alevín y fue quemando etapas hasta que a los 18 años debutó con el primer equipo ante el Real Valladolid de la mano de Sergio Pellicer. Alternaba su presencia con los 'mayores' y también con el Atlético Malagueño, hasta que se marchó cedido en la temporada 2022/23 al Mérida de Primera RFEF.

Allí, durante la segunda vuelta junto a Dani Lorenzo, comenzó a desarrollarse con continuidad. Asumió galones, liderazgo y comenzó a crecer para volver un año más tarde como blanquiazul y ser una de las piezas más importantes del ascenso a Segunda División. Quedaba esa incógnita de saber si podía trasladar ese rendimiento al fútbol profesional y su rendimiento el pasado curso quedó a la par de Alfonso Herrero.

David Larrubia se despide con una ovación de La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Indiscutible en el campo

Le queda esa espina de las cifras, de ser más decisivo en el área para que su talento quede cuantificado en goles y asistencias, en impacto directo. Se machacó en verano de cara a puerta con el único objetivo de ser más eficaz en la definición. Ha dejado 1 asistencias en las 6 primeras jornadas de LaLiga Hypermotion, pero esta renovación le entrega las llaves del equipo para seguir creciendo y trasladar al césped todo lo que ha conseguido en los despachos.

A falta de que sea oficial, no solo el malaguismo se quita una preocupación muy importante. También lo hace el propio jugador, al que no se le había visto en plenitud en este tramo inicial de la temporada. Pese a todo, Loren Juarros vuelve a anotarse un tanto en su apuesta firme por la cantera. Larrubia se reafirma así como el nuevo líder de una oleada que ve en el Málaga CF un sitio en el que triunfar.