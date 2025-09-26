El Málaga CF inicia la campaña 'Sumemos Juntos'

La Ciudad Deportiva Fundación MCF fue el punto de encuentro, este jueves 25 de septiembre, de un acto que volvió a poner en el centro al fútbol base malagueño. La Academia MCF y la Fundación MCF presentaron, ante 55 clubes de la provincia, dos ejes fundamentales para la temporada: el calendario de actividades académicas y la campaña 'Sumemos Juntos'. Todo ello enmarcado en un Acuerdo Marco que va mucho más allá de lo deportivo, y que busca también transmitir valores, fomentar el respeto y construir un entorno de convivencia en los campos.

La cita contó con una amplia comitiva malaguista, encabezada por José María Muñoz, administrador judicial del club; Kike Pérez, director general; Loren Juarros, director deportivo; el consejero consultivo Abdallah Ben Barek; y Jesús Gámez, embajador del Málaga CF. Por parte de La Academia participaron el responsable de Administración Carlos Dávila, y Guillermo Bárcena, coordinador de Fútbol 7; mientras que la Fundación contó con la presencia de Sebastián Fernández 'Basti' y Lucía Cereto, responsables del área social.

También asistieron autoridades como Pedro A. Ramírez, director general del Instituto Andaluz de la Juventud; Alba Ortiz, coordinadora del Instituto Andaluz del Deporte en Málaga; Javier Díaz Cánovas, director de Deportes de la Diputación Provincial; Borja Vivas, concejal de Deportes; y Lucía Torres, de la Real Federación Andaluza de Fútbol.

Nueva campaña

'Sumemos Juntos' surge como respuesta a realidades que ponen en riesgo el desarrollo del deporte en edades tempranas: la presión excesiva desde las gradas, la competitividad desmedida o la pérdida de valores que lleva a muchos niños y niñas a abandonar. La iniciativa recorrerá la temporada a través de cinco fases temáticas - Los Valores que Nos Unen, Para Ellos Solo es un Juego, Hábitos Saludables, Inclusión y Respeto y Fair Play - con talleres, charlas, guías prácticas, contenido audiovisual y una firme apuesta por la comunicación digital, siempre con la implicación activa de clubes, familias, entrenadores, directivos y árbitros.

Calendario

La Academia MCF ha diseñado un completo calendario de actividades que acompañará a los clubes durante toda la temporada. Entre los contenidos previstos destacan jornadas de optimización del entrenamiento y preparación física en clubes no profesionales, formaciones sobre nutrición y prevención de lesiones, así como talleres de comunicación y lenguaje corporal del entrenador.

También se abordarán temas estratégicos como la planificación de una temporada, el modelo de scouting en la Academia o la explotación del marketing en el ámbito del fútbol base. A todo ello se suman actividades educativas y de promoción de valores, con torneos específicos en las categorías más tempranas y masterclass de los diferentes equipos del club.