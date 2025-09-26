Pellicer: "Ganar en El Plantío es estar preparado para mirar arriba"

Sergio Pellicer compareció este viernes a 48 horas de la visita del Málaga CF al Burgos, uno de esos desplazamientos que suponen una maldición en la historia blanquiazul. Por lo pronto, el técnico no podrá contar con Adrián Niño por su lesión, pero ve al equipo preparado para reconducir el camino hacia la victoria: "Ganar en El Plantío es estar preparado para mirar arriba".

Balance

"Primero es el rival, un rival que desde la llegada de su entrenador el año pasado sabemos la fortaleza en su estadio. Definirlo en una palabra es orden tanto en defensa. Tienen una base con un cuadrado con los centrales y los dos centrocampistas, la velocidad por fuera... Compite a máximo nivel en su estadio. Va a ser un partido parecido al del año pasado. En esas luchas, con momentos para ellos y para nosotros, saber competir, tomar decisiones y ejecutar con la ubicación que tenemos. Competir es competir a nivel individual para el colectivo. El rival lo requiere. El equipo que gana en El Plantío es un equipo preparado para estar arriba. Te marca el contexto. Cuando vienes de dos resultados adversos de manera injusta, hay cosas que mejorar, pero esto no va de justicia. Hay que encontrar la mejor manera de competir. Ahora vamos a menos velocidad y con la batería baja, pero hemos recargado. Es un buen reto contra un rival muy ordenado. Lo difícil lo hace fácil. Es también parecido a Las Palmas con el orden defensivo, mejorar a nivel ofensivo".

Eficacia

"Cuando acaba el partido, en esos flashes en los que la temperatura está alta, hay que bajar y analizar. A partir de ahí, lo más importante es que los protagonistas son los jugadores. Hay que entender cuándo hacemos las cosas bien y cuándo no. Nos penaliza mucho, el equipo compitió después muy bien. Nos faltó la eficacia. Somos de los que más jugamos en campo rival, pero esto va de eficacia. Hay que mejorar en las adversidades, en nuestro templo hay que imponer la calma y atreverse. Hay que volver a focalizarnos. En el trabajo de la realización, vamos a estar mucho más cerca".

Nombres propios

"Ángel Mateo está ayudando, tendrá que ir con los chicos. Con los números que tenemos, va a poder trabajar. Haitam está asimilando mejor las cargas. Aún tengo que hablar con él. Estaría cerca, va a poder ser una alternativa en el plan de partido, ha hecho el trabajo que pensamos, lo vemos. Vamos a ver, dependiendo del contexto de partido. No está para mucho, pero soy optimista".

Pasado en Burgos

"Hay que saber entender. Cuando veo el calendario solo veo el próximo partido. Cualquier equipo y en cualquier estadio, se llame como se llame, puede ganar a cualquiera. Hay equipos aquí que pueden ascender y le pueden meter cuatro. Como es tan compleja, nos tenemos que focalizar. Tenemos un desafío por el rival, su fortaleza en su estadio. Sacamos el año pasado un empate, pero es muy difícil. El equipo que es capaz de ganar en El Plantío está preparado para mirar hacia arriba".

Adrián Niño

"Tiene la misma inflamación. Al final, la decisión la tomé yo, pensaba que podía ayudar más de inicio que en otro contexto de partido, él también quería. Hemos parado un poco para que no vaya a más. Para Santander, con el tratamiento conservador, va a poder estar si sigue todo como está".

Adrián Niño no estará ante el Burgos. / Málaga CF

Gestión de las derrotas

"Hemos hecho muy buena semana. Hay que saber diferenciar y gestionar las victorias y las derrotas. Si hubiésemos ganado, hubiese echado una bronca por aspectos que vi la semana pasada. Cuando vienes de una derrota, hay que hacer un rito de silencio contigo mismo y tener más calma. Hemos hecho recuperación, activación, encontrar la ilusión que teníamos cuando veníamos de Las Palmas. Hay que ser conscientes de que tenemos una oportunidad muy bonita este año. El fútbol te pone donde te mereces. Nos han perjudicado los golpes que hemos tenido. Compitiendo bien y estando cerca, somos muy complicados. No tenemos miedo a nada, hay que tomar las decisiones de ser determinantes. El otro día nos marcan gol y salen las dudas. La segunda parte fue diferente. Íbamos y es lo que queríamos transmitir. Los pequeños detalles el año pasado no lo conseguimos dar. A ver si somos capaces de darle la vuelta. Es competir y tomar las decisiones individuales por el colectivo. Concentración, mucha atención".

Continuidad

"Lo que más preocupa es que no puedes controlar el partido los 90 minutos. Esos momentos que no estamos bien, ser más sólidos, transmitir más seguridad, más confianza en nosotros mismos, en las actitudes y aptitudes que veo en el día a día. Esos 20 minutos contra el Cádiz no hicimos lo que teníamos del entrenamiento. Hemos trabajado una cosa y luego no sale, pero tenemos que estar preparados. Ojalá tengamos muchas ocasiones. Puede cambiar el partido con una acción de Lobete que no se ha dicho nada y hay que verla".

Mejorar tras el Cádiz

"Si vemos los partidos, hemos tenido más buenos momentos que malos. Tenemos que saber y entender que en esta categoría es muy difícil. No podemos ser superiores 90 minutos. El Cádiz fue superior 20 minutos solo. No marcamos gol porque defendieron con alma. La suerte hay que buscarla, ellos tuvieron suerte porque defendieron con alma. Me preocupa que los entrenamientos no se vuelquen. Si estamos concentrados en el trabajo, somos muy buenos".