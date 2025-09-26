Ramis: "El Málaga CF tiene las ideas claras y un juego muy marcado"

Luis Miguel Ramis también compareció en rueda de prensa antes del Burgos CF-Málaga CF y, pese al momento que atraviesa el cuadro blanquiazul, no dudó en alabar a los de Sergio Pellicer: "No han acusado mucho sus bajas. Es un equipo que tiene las ideas claras y una forma de jugar muy marcada".

Bajas

"Marcelo, Chapela y Mollejo no están disponibles. El más cercano a volver con el grupo es Mollejo, porque los otros dos tienen unas lesiones más complicadas, que tardan más en recuperarse. Por otro lado, estamos pendientes de la evolución de Curro. Está mucho mejor, pero aun así, todavía no hemos tomado una decisión sobre si va a participar el domingo. El resto están todos bien, algunos con más carga que otros o con algún golpe, pero todo dentro de la normalidad del día a día".

Málaga CF

"El Málaga tiene alguna similitud con nosotros, sobre todo, en fase ofensiva. No han acusado mucho sus bajas. Es un equipo que tiene las ideas claras y una forma de jugar muy marcada. Pese a que no ha obtenido buenos resultados en los últimos partidos, el Málaga es un equipo muy reconocible en su juego y que ha competido bien en estos últimos choques. Esperamos un rival competitivo el domingo contra el que tendremos que hacer las cosas bien para ganar".

Balance

"Nosotros tenemos unas características de juego, que son las que más potenciamos. A veces, no nos salen las cosas como nos gustarían, como el otro día, pero trabajamos día a día en mejorar estos aspectos. No tiene nada que ver con la intensidad. No somos perfectos, pero buscamos un equipo dinámico y que, a la vez, sea ordenado, pero no es fácil. Aun así, somos capaces de hacer todo lo que trabajamos y eso nos acerca más a la victoria".

Ganar en El Plantío

"Es muy importante, tanto en el fútbol como en la vida, buscar nuevos retos semana a semana. Nosotros queremos incentivar y estresar positivamente a la plantilla con nuevos retos. Esta semana, uno de ellos es ganar en casa tras el empate del otro día. Queremos darle esa alegría a la afición porque siempre están con nosotros y nos empujan mucho. El equipo está motivado, está bien y con ganas. Hay veces que no saldrán las cosas como queremos, pero así es el fútbol. Mi reto personal es intentar equivocarme lo menos posible y ayudar a los jugadores a que acierten lo máximo posible".

Filial

"Los chicos del filial que han estado con nosotros desde pretemporada saben que contamos con ellos. Lo he hablado con estos jugadores y les he dicho que iban a tener opciones de debutar. En el fútbol se dan muchas circunstancias y muchas oportunidades y tienen que saber aprovecharlas. En el caso de Fermín ya hemos visto de lo que es capaz. Salta al terreno de juego y, ya no es que ponga el centro que pone, que es muy bueno, es que es casi más importante la personalidad que demuestra jugando por fuera para buscar superioridad, algo que hemos entrenado, para ya luego poner ese balón que significa la asistencia del empate. Es un chico inteligente, que quiere, que tiene personalidad y que está muy agradecido, como el resto de sus compañeros. Tienen que seguir así, porque seguro que llegarán nuevas oportunidades".