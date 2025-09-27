Burgos CF-Málaga CF: Resurgir a contracorriente

Dice Sergio Pellicer que el fútbol son dinámicas y el Málaga CF necesita acabar cuanto antes con la que atraviesa: tres partidos consecutivos sin ganar. Debe hacerlo este domingo (16.15 horas/LaLiga TV) en un campo duro, rocoso, con un equipo férreo ante su afición y que promete hacerle el encuentro lo más complicado posible. Eso es lo que le espera a los blanquiazules ante el Burgos en una jornada que debe servir para resurgir... con mucho a contracorriente.

Tres partidos sin ganar

Parece que al Málaga CF se le ha apagado esa chispa interna de la pretemporada. Tan lejos queda en tiempo como en sensaciones. Consiguió sacar rédito en las primeras semanas, gracias a Rafa Rodríguez, con dos victorias ante la Real Sociedad B y Las Palmas, además de un empate en el debut contra el Eibar, pero todo lo que ha venido después de ese 2-0 inicial ante el Granada ha ido cuesta abajo: empate final de los nazaríes y derrotas frente al Huesca y el Cádiz.

No obstante, y pese a que los resultados no han sido positivos en las últimas semanas, hay un término que orbita en el entorno de Martiricos: las sensaciones. El equipo ha dejado poco brillo colectivo e individual, pecando otra vez de errores pasados como la falta de efectividad de cara a gol y cometiendo errores atrás que están saliendo muy caros. Por eso Burgos debe ser una plaza de la que el Málaga CF consiga sacar cuestiones en positivo.

Problemas en el once

En el apartado negativo, todo lo que va a contracorriente. Si la semana pasada ya estaba el equipo cogido con piezas, ahora lo está aún más. El parte de enfermería no ha hecho más que crecer. Se ha sumado Adrián Niño con su inflamación en el tobillo. En realidad, ya forzó en el último derbi andaluz, pero no duró más que media hora. El cuerpo técnico ha decidido ahora darle una semana de descanso para poder recuperarle de cara a la visita al Racing de Santander.

Así que el número de bajas vuelve a ser excesivamente amplio: Moussa, Ramón, Joaquín, Puga y Niño permanecen al margen del equipo, además de Luismi y Pastor recuperándose de sus respectivas lesiones de mayor duración. Izan Merino ya está en Chile a la espera de debutar este domingo en el Mundial sub-20. Así que ha llegado el momento de que jugadores como Lobete y los fichajes Jauregi, Dorrio y Brasanac den un paso adelante.

El Málaga CF no podrá contar ni con Joaquín ni con Niño. / Gregorio Marrero

Aciagos en Burgos

Por si fuera poco, si el Málaga CF ya tiene como propia una maldición en el campo de El Plantío, tampoco lo pone fácil el Burgos esta temporada. El equipo de Ramis sigue siendo ese grupo rocoso, que se hace imposible ante su afición hasta el punto de que no sabe lo que es perder como local: 5-1 contra la Cultural Leonesa, 0-0 ante la UD Las Palmas y 1-1 el pasado fin de semana frente al Granada. Marcelo, Chapela y Mollejo no estarán ante el Málaga CF.

Así que el equipo blanquiazul empieza aquí un pequeño éxodo y lo debe hacer con las mejores sensaciones posibles. No hay urgencias ni obligaciones ahora mismo, pero sí la recomendación de empezar a sumar puntos pronto antes de que aparezcan en el horizonte equipos como el Racing de Santander, el Deportivo de La Coruña o el Leganés.