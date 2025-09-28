Las notas de los jugadores del Málaga CF frente al Burgos

Tercera derrota consecutiva. El Málaga CF perdió en su visita a El Plantío en un partido denuevo igualado, donde incluso fue mejor en fases del partido, pero donde le condenó su falta de contundencia en las áreas. Dani Lorenzo adelantó a los de Pellicer y luego el Burgos remontó con goles de Appin y Florian Miguel. Ponemos nota, uno por uno, a la actuación de los blanquiazules.

Alfonso Herrero (3) Terrenal. Nada pudo hacer en el 1-1 de Appin. Sí que pudo estar más acertado en el 2-1. Entró por su palo.

Diego Murillo (6) Comodín. Amonestado en la primera mitad. Duro en defensa. Jugó por la izquierda la segunda mitad.

Einar Galilea (2) Expulsado. Se fue a la calle en el descuento por protestar. Se le vio algo lento en algunas disputas.

Javi Montero (5) Mejor que su última actuación. Muchas dificultades en la salida de balón por la izquierda.

Dani Sánchez (4) Sustituido. Pellicer le cambió en el descanso en su vuelta a la titularidad. Estuvo gris.

Juanpe (5) Regular. En la línea del equipo. Sin alardes ni complicaciones. Un 5.

Dani Lorenzo (7) Artista. Adelantó al Málaga con un gran gol. Participativo en la construcción. Jugó más en la base, para la creación.

David Larrubia (3) Desaparecido. Tiene que aportar mucho más. Su inicio de temporada en está siendo el esperado.

Rafa Rodríguez (5) Empuje. Bien en la presión. Apretó en la mediapunta. Le costó más tras el descanso.

Lobete (4) Participativo. Hizo una buena pared en el 0-1. Cuando aparece pasan cosas, pero le cuesta terminar bien las jugadas.

Chupete (3) Isla. Apenas entró en juego. Contexto de partido complicado. Muy solo.

Suplentes

Gabilondo (4) Tímido. Falto de confianza con el balón.

Dotor (2) Transparente. Su entrada no aportó nada.

Eneko Jauregi (3) Intrascendente. Apenas dispuso de un remate.

Dorrio (1) Señalado. Falló en la marca en el 2-1.